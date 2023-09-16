Путешествие из Вашингтона в Москву? Политологи поспорили о возможностях Трампа договариваться о мире по Украине

Конфликт между Россией и США заключается не в Украине, а в том, что Москва не согласна с превосходством Вашингтона, да и веры словам экс-президента США Дональда Трампа о завершении российско-украинского конфликта нет никакой. Об этом НСН заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ, американист Юрий Рогулев.

«Во-первых, Трампу могут и не дать стать президентом, что вполне реально. Во-вторых, веры словам Трампа нет никакой: сегодня он говорит одно, завтра — совершенно другое. Будучи частным лицом, он может заявить что угодно. В-третьих, конфликт между Россией и США не из-за Украины, а из-за несогласия Москвы с доминированием Вашингтона. Подобные заявления Трампа — это риторика, пиар. Он уже обещал, что решит за пять минут корейский конфликт. Да и санкций в отношении России ввел больше, чем любой другой президент», — сказал Рогулев.

Ранее, 12 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что если США считают, что Украина готова к переговорам, то они должны добиться от Киева отмены указа президента Владимира Зеленского о запрете переговоров.

При этом 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Украина готова к переговорам и начнет их при готовности Путина к диалогу. Однако, по его словам, пока нет признаков, что тот «проявляет какой-либо интерес к конструктивной дипломатии».





