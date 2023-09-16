Путешествие из Вашингтона в Москву? Политологи поспорили о возможностях Трампа договариваться о мире по Украине
Политологи поспорили о том, что экс-президент США Дональд Трамп способен быстро решить проблему украинского конфликта с Москвой.
Бывший президент США Дональд Трамп положительно оценил реакцию президента России Владимира Путина на намерения американского политика урегулировать кризис на Украине. Об этом Трамп заявил в интервью телекомпании NBC.
Ранее Путин в ходе Восточного экономического форума заявил, что намерение Трампа решить «острые проблемы», в том числе украинский кризис, за несколько дней «не может не радовать», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Мне нравится, что он сказал это, потому что это означает, что я говорю правильные вещи», — поделился бывший президент США.
Трамп вновь повторил, что смог бы добиться урегулирования украинского конфликта в течение 24 часов. Политик не пояснил, каким образом намерен сделать это: как отметил Трамп, в этом случае он «растеряет все козыри».
Экс-президент США Дональд Трамп в рамках предвыборной кампании вместе с миллиардером Илоном Маском может придумать мирный план по Украине, заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН.
«У США есть внутренний фактор, который заставляет их где-то или быстрее действовать в плане поддержки Украины, или приостановить помощь… Это выборы. Все кандидаты Республиканской партии выступают за прекращение боевых действий и за то, чтобы США концентрировались на будущую конфронтацию с Китаем. Не исключаю, что Дональд Трамп в своей предвыборной кампании вместе с Илоном Маском, который его поддерживает, придумает полететь в Москву и предложить свои мирные инициативы. Это понимают и демократы. У них осталось времени на поддержку до конца года, чтобы Украина выиграла. Если нет, то это будет полный крах», - сказал Рар.
Конфликт между Россией и США заключается не в Украине, а в том, что Москва не согласна с превосходством Вашингтона, да и веры словам экс-президента США Дональда Трампа о завершении российско-украинского конфликта нет никакой. Об этом НСН заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ, американист Юрий Рогулев.
«Во-первых, Трампу могут и не дать стать президентом, что вполне реально. Во-вторых, веры словам Трампа нет никакой: сегодня он говорит одно, завтра — совершенно другое. Будучи частным лицом, он может заявить что угодно. В-третьих, конфликт между Россией и США не из-за Украины, а из-за несогласия Москвы с доминированием Вашингтона. Подобные заявления Трампа — это риторика, пиар. Он уже обещал, что решит за пять минут корейский конфликт. Да и санкций в отношении России ввел больше, чем любой другой президент», — сказал Рогулев.
Ранее, 12 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что если США считают, что Украина готова к переговорам, то они должны добиться от Киева отмены указа президента Владимира Зеленского о запрете переговоров.
При этом 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Украина готова к переговорам и начнет их при готовности Путина к диалогу. Однако, по его словам, пока нет признаков, что тот «проявляет какой-либо интерес к конструктивной дипломатии».
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