Путин: США должны отменить указ Зеленского, запрещающий переговоры с Россией

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме прокомментировал заявления Вашингтона о готовности Киева к переговорам с Россией.

Путин отметил, что в таком случае США должны отменить указ Зеленского, запрещающий переговоры с Россией.

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Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет предпосылок для возобновления переговоров с Киевом. По его словам, украинская сторона не демонстрирует каких-либо рвений для продолжения переговорного процесса. При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что Владимир Путин неоднократно говорил о готовности Москвы к переговорам.

До этого госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон последует за Киевом на переговорах по урегулированию украинского конфликта, если поступит инициатива от Москвы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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