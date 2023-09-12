Путин: США должны отменить указ Зеленского, запрещающий переговоры с Россией
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме прокомментировал заявления Вашингтона о готовности Киева к переговорам с Россией.
Путин отметил, что в таком случае США должны отменить указ Зеленского, запрещающий переговоры с Россией.
Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет предпосылок для возобновления переговоров с Киевом. По его словам, украинская сторона не демонстрирует каких-либо рвений для продолжения переговорного процесса. При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что Владимир Путин неоднократно говорил о готовности Москвы к переговорам.
До этого госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон последует за Киевом на переговорах по урегулированию украинского конфликта, если поступит инициатива от Москвы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Марочко рассказал о росте напряжения между боевиками «Азова» и военными ВСУ
- Путин заявил, что спортсмены должны сами принять решение об участии в Олимпиаде
- Минобороны опровергло сообщения о закреплении ВСУ в Опытном
- Путин: За полгода контракт с Минобороны подписали 270 тысяч человек
- Путин: Запад провоцирует Россию на удары по атомным объектам на Украине
- Путин: Россия не может прекратить боевые действия во время контрнаступления ВСУ
- Путин посоветовал уехавшим из России знаменитостям оставаться за рубежом
- Путин: США должны отменить указ Зеленского, запрещающий переговоры с Россией
- Путин заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества России и Китая
- Путин оценил потери ВСУ при контрнаступлении в 71 тысячу человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru