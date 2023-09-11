«Еще два года!»: В Германии заявили, что Байден передумает помогать Киеву

«Я думаю, что конфликт будет длиться долго, если США хотят вести войну до последнего украинца. Пока мы (то есть, Запад) будем отправлять оружие туда, конфликт будет продолжаться. Чтобы это остановить, надо начинать переговоры. Просто вопрос – кто и с кем, потому что Украина самостоятельно не решает свои вопросы. Надо мириться, иначе этот конфликт будет длиться еще два года», - заявил он.

При этом американский лидер Джо Байден может отказаться от помощи Киеву раньше, чтобы не потерять голоса избирателей накануне выборов, считает собеседник НСН.

«Киев будет договариваться, если США дадут такой совет. Все зависит от желания Америки. Трамп заявлял, что конфликт можно прекратить за один день. Демократам этот конфликт интересен, кто-то зарабатывает деньги. Если народ будет против, тогда Байден может передумать, он же тоже хочет, чтобы его снова выбрали», - заключил он.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов заявил «Радиоточке НСН», что согласен с прогнозом депутата Петра Толстого о сроках завершения спецоперации.

