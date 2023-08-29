Политик согласился с тем, что Белый дом не говорит своим гражданам правду о происходящем на Украине. Он напомнил о лжи американских политиков во время интервенции во Вьетнам и другие государства.

В качестве примеров Рамасвами также привел обвинения в адрес экс-президента Дональда Трампа. Политик назвал преследование республиканца «мошенничеством».

Как сообщает «Радиоточка НСН», Рамасвами ранее предложил признать новые регионы России. Он пообещал сделать это в случае отказа РФ от союза с Китаем.

