Кандидат в президенты США обвинил власти во лжи об Украине

Администрация Соединенных Штатов вводит граждан в заблуждение о ситуации на Украине. Такое мнение высказал кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Кандидат в президенты Рамасвами: США могут исчезнуть в случае конфликта с РФ и КНР

Политик согласился с тем, что Белый дом не говорит своим гражданам правду о происходящем на Украине. Он напомнил о лжи американских политиков во время интервенции во Вьетнам и другие государства.

В качестве примеров Рамасвами также привел обвинения в адрес экс-президента Дональда Трампа. Политик назвал преследование республиканца «мошенничеством».

Как сообщает «Радиоточка НСН», Рамасвами ранее предложил признать новые регионы России. Он пообещал сделать это в случае отказа РФ от союза с Китаем.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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