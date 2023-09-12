Путин назвал преследованием по политическим мотивам уголовные дела против Трампа

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме прокомментировал уголовные дела против бывшего американского президента Дональда Трампа.

Он назвал дела против Трампа преследованием по политическим мотивам. По его словам, это показывает гнилость американской политической системы, Вашингтон не имеет права учить кого-то демократии после таких событий.

«Риторика и пиар!»: Американист усомнился, что Трамп решит конфликт на Украине

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social выразил уверенность, что возможная попытка дисквалифицировать его из числа кандидатов на пост президента по 14-й поправке к конституции является очередным «трюком» по вмешательству в выборы.

Трамп просит суд рассмотреть его дело в отдельном порядке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Бывшему президенту предъявили 91 обвинение, включая предполагаемое вмешательство в президентские выборы 2020 года. По совокупности ему грозит около 700 лет заключения.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:СШАТрампВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры