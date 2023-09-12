Путин назвал преследованием по политическим мотивам уголовные дела против Трампа

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social выразил уверенность, что возможная попытка дисквалифицировать его из числа кандидатов на пост президента по 14-й поправке к конституции является очередным «трюком» по вмешательству в выборы.

Трамп просит суд рассмотреть его дело в отдельном порядке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Бывшему президенту предъявили 91 обвинение, включая предполагаемое вмешательство в президентские выборы 2020 года. По совокупности ему грозит около 700 лет заключения.

