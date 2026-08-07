Нечаев прокомментировал иск о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев отреагировал на судебный иск «Родины», требующей снятия «Яблока» с выборов в Государственную думу. В эфире РЕН ТВ политик выразил сожаление в связи с возникшей коллизией.

Парламентарий подчеркнул, что всегда выступал за честную конкуренцию, поэтому происходящее вызывает у него разочарование. По его словам, пока неясно, допустили ли сами представители «Яблока» критические нарушения или стали жертвой чужих подставных действий.

«Но закон есть закон, и все партии должны ему следовать», – отметил политик.

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При этом Нечаев призвал журналистов и общественность воздержаться от преждевременных выводов о дальнейшей электоральной судьбе оппонентов. Лидер «Новых людей» считает, что окончательную точку в этом споре должна поставить официальная позиция суда.

Между тем сразу семь партий нашли претензии к выдвижению «яблочников» в Госдуму. Одна из основных претензий – партия не поддерживает курс на укрепление российской государственности в условиях СВО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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