Нечаев прокомментировал иск о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму
Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев отреагировал на судебный иск «Родины», требующей снятия «Яблока» с выборов в Государственную думу. В эфире РЕН ТВ политик выразил сожаление в связи с возникшей коллизией.
Парламентарий подчеркнул, что всегда выступал за честную конкуренцию, поэтому происходящее вызывает у него разочарование. По его словам, пока неясно, допустили ли сами представители «Яблока» критические нарушения или стали жертвой чужих подставных действий.
«Но закон есть закон, и все партии должны ему следовать», – отметил политик.
При этом Нечаев призвал журналистов и общественность воздержаться от преждевременных выводов о дальнейшей электоральной судьбе оппонентов. Лидер «Новых людей» считает, что окончательную точку в этом споре должна поставить официальная позиция суда.
Между тем сразу семь партий нашли претензии к выдвижению «яблочников» в Госдуму. Одна из основных претензий – партия не поддерживает курс на укрепление российской государственности в условиях СВО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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