Психолог рассказала родителям, как не вырастить «бытового инвалида»

Другой распространенной ошибкой Кузьмина считает откладывание обучения из-за мнения, что малыш «еще маленький», хотя дошкольники вполне способны убирать игрушки и накрывать на стол. Психолог также предостерегла от гиперопеки и тотального контроля, подчеркнув, что право на безопасную ошибку является важнейшей частью здорового взросления.

Эксперт настоятельно не рекомендует требовать от детей идеального выполнения бытовых задач. Резкая критика за неровно застеленную кровать или плохо вымытую посуду быстро отбивает любую инициативу, поэтому гораздо эффективнее сначала похвалить ребенка за старания, а уже потом спокойно продемонстрировать, как можно улучшить результат.

Детский психолог Ирина Таранова в беседе с НСН ранее рассказал, что «бежевые мамы» ограничивают визуальный опыт детей, а он необходим для формирования мозга.

