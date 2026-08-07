Психолог рассказала родителям, как не вырастить «бытового инвалида»

Термин «бытовой инвалид» описывает взрослых людей, неспособных справляться с простыми повседневными делами без посторонней помощи. О правилах воспитания самостоятельных детей «Газете.Ru» рассказала нейропсихолог «СМ-Клиники» Анастасия Кузьмина.

По словам специалиста, бытовая беспомощность редко связана с особенностями развития. Чаще всего виноваты сами родители, которые выполняют за ребенка абсолютно все действия ради экономии времени. Если взрослые постоянно сами застегивают куртки и собирают портфели, у детей пропадает внутренняя мотивация учиться новым навыкам.

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Другой распространенной ошибкой Кузьмина считает откладывание обучения из-за мнения, что малыш «еще маленький», хотя дошкольники вполне способны убирать игрушки и накрывать на стол. Психолог также предостерегла от гиперопеки и тотального контроля, подчеркнув, что право на безопасную ошибку является важнейшей частью здорового взросления.

Эксперт настоятельно не рекомендует требовать от детей идеального выполнения бытовых задач. Резкая критика за неровно застеленную кровать или плохо вымытую посуду быстро отбивает любую инициативу, поэтому гораздо эффективнее сначала похвалить ребенка за старания, а уже потом спокойно продемонстрировать, как можно улучшить результат.

Детский психолог Ирина Таранова в беседе с НСН ранее рассказал, что «бежевые мамы» ограничивают визуальный опыт детей, а он необходим для формирования мозга.

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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