Зеленский пригрозил ударить по Белоруссии из-за техники на границе

По утверждению Зеленского, на территории двух приграничных областей Белоруссии размещены ретрансляторы и оборудование для координации огня. Он потребовал от Александра Лукашенко отключить и вывезти эти средства в течение семи дней.

В случае отказа от выполнения этого условия Киев готов действовать самостоятельно. «Я думаю, что ему недели будет достаточно это сделать. Если он это не сделает, сделаем мы», – пригрозил Зеленский, обращаясь к президенту Белоруссии.

Ранее эксперт по вопросам обороны и ВПК Александр Алесин в беседе с НСН рассказал, как в Белоруссии готовятся отражать возможное нападение Украины.

