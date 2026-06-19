Зеленский пригрозил ударить по Белоруссии из-за техники на границе

Президент Украины Владимир Зеленский на полях переговоров с президентом Гондураса Насри Асфурой выдвинул ультиматум Минску. Он пригрозил нанести удар по Белоруссии в случае невыполнения требований по отводу приграничной техники, сообщает RT.

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По утверждению Зеленского, на территории двух приграничных областей Белоруссии размещены ретрансляторы и оборудование для координации огня. Он потребовал от Александра Лукашенко отключить и вывезти эти средства в течение семи дней.

В случае отказа от выполнения этого условия Киев готов действовать самостоятельно. «Я думаю, что ему недели будет достаточно это сделать. Если он это не сделает, сделаем мы», – пригрозил Зеленский, обращаясь к президенту Белоруссии.

Ранее эксперт по вопросам обороны и ВПК Александр Алесин в беседе с НСН рассказал, как в Белоруссии готовятся отражать возможное нападение Украины.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:БелоруссияУкраинаАлександр ЛукашенкоВладимир Зеленский

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