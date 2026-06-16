Лукашенко: Дни ВСУ будут сочтены после поражения в Донбассе
Украинскую армию ждет крах при успешном окружении агломерации на севере Донбасса российскими войсками, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает РИА Новости.
По его словам, на этом участке фронта базируется основной костяк украинских подразделений. Глава государства указал, что российские подразделения методично и шаг за шагом продвигаются вперед.
При этом, как отметил Лукашенко, украинские войска порой успешно обороняются, однако уступают в результативности российской армии. Президент подчеркнул, что продолжение наступления войск РФ в первые дни спецоперации привело бы к полному разгрому противника и свержению президента Владимира Зеленского.
Глава государства допустил завершение конфликта на Украине в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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