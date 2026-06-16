По его словам, на этом участке фронта базируется основной костяк украинских подразделений. Глава государства указал, что российские подразделения методично и шаг за шагом продвигаются вперед.

При этом, как отметил Лукашенко, украинские войска порой успешно обороняются, однако уступают в результативности российской армии. Президент подчеркнул, что продолжение наступления войск РФ в первые дни спецоперации привело бы к полному разгрому противника и свержению президента Владимира Зеленского.

Глава государства допустил завершение конфликта на Украине в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

