Политолог Лукьянов оценил риски начала конфликта Украины с Белоруссией

Киев намеренно нагнетает обстановку в отношениях с Минском, не исключая возможности провокаций в адрес Белоруссии. Подобным мнением в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поделился с «Лентой.ру» директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Политолог убежден, что в подобных условиях риск конфликта сохраняется постоянно. По его наблюдениям, украинские власти сознательно поддерживают высокий градус напряженности, поскольку только в атмосфере непрерывного кризиса они способны доказывать, что их нельзя бросать и необходимо продолжать поддержку.

Лукашенко: Белоруссия не намерена втягиваться в украинский конфликт

При этом эксперт обратил внимание на высокую квалификацию белорусского руководства, которого хватает для предотвращения острого кризиса. Несмотря на это, Лукьянов не стал исключать вероятность новых провокационных выпадов со стороны украинских властей.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что угрожая президенту Белоруссии Александру Лукашенко, украинские власти выставили себя террористами, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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