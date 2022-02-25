Сенатор Климов посоветовал Зеленскому бежать из Украины, а не обсуждать нейтралитет с Россией

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе. Климов отметил, что Украина сама лишила себя «нейтралитета».

«В Конституции Украины было написано, что это нейтральное государство. После путча, который состоялся восемь лет назад, документ был изменен незаконным образом. Было взято оттуда положение о нейтральном статусе Украины, но вставлено положение о перспективе Украины по вступлению в НАТО и ЕС», - напомнил он.

Климов перечислил требования России к Украине, подчеркнув, что «позиция Москвы давно артикулирована».