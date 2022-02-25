Сенатор Климов посоветовал Зеленскому бежать из Украины, а не обсуждать нейтралитет с Россией
Сенатор Андрей Климов считает, что Украина самостоятельно отказывалась идти на контакт с Россией, а теперь мямлит о нейтралитете.
Москве не нужно обсуждать с Киевом нейтральный статус Украины, а следует требовать от Зеленского выполнения обязательств, в том числе для украинского народа. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе. Климов отметил, что Украина сама лишила себя «нейтралитета».
«В Конституции Украины было написано, что это нейтральное государство. После путча, который состоялся восемь лет назад, документ был изменен незаконным образом. Было взято оттуда положение о нейтральном статусе Украины, но вставлено положение о перспективе Украины по вступлению в НАТО и ЕС», - напомнил он.
Климов перечислил требования России к Украине, подчеркнув, что «позиция Москвы давно артикулирована».
«Это не только нейтральный статус, не только отказ от бредней по поводу ядерного оружия, не только гарантия невступления в НАТО, но и полный отказ от любых попыток изменить территориальное устройство РФ – отказ от претензий на Российские земли, а также необходимость прекращения боевых действий в ДНР и ЛНР и начала переговоров с республиками. Кроме того Украине необходимо вернуть всех удерживаемых лиц, предоставить амнистии и помилование людям, которые стали участниками развязанной западом войны на юго-востоке от Киева. К тому же там нужно наказать преступников, которые из нацистских побуждений устраивали преступления», - отметил он.
Сенатор подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выполнять российские требования.
«Если гражданин Зеленский еще пытается сделать хоть что-то полезное не только себе, но и своей Родине и своему народу, то у него на это пока есть возможности. Но он же сам их рушит. Он ликвидировал дипломатический диалог с РФ и через несколько часов мямлил про то, что украинцы очень смелые, но одинокие, поэтому они готовы обсудить с Россией нейтралитет. Но тут нечего обсуждать. Зеленскому надо либо выполнять положенные условия, либо делать ноги, как это сделали многие другие. Я другого выхода для него не вижу. Пусть бегут», - заключил Климов.
Ранее член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» удивился, почему украинский вопрос почти десятилетие не воспринимался как повод для реакции.
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