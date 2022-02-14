«Бардак и отчаяние»: Стало известно, почему Украина не сможет отказаться от НАТО
Политолог Александр Семченко считает, что Украине теперь не удастся просто так отказаться от своего желания по вступлению в НАТО.
Если Украина все-таки откажется от вступления в НАТО, то это повлияет на ее политическую конфигурацию. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, украинский политолог Александр Семченко.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев может отказаться от заявки на вступление в НАТО для того, чтобы избежать войны с Россией. Семченко предположил, что после такого «резкого заявления посла должны отослать».
«Видимо мозг у него не очень работает, и он не понимает, в чем польза Украины, а в чем – Запада. Это заявление – сигнал президенту. Видимо, посол сказал это от отчаяния, но после этого ничего не последует, и в Киеве сделают вид, что вообще ничего не произошло. Запад подставляет Украину, использует ее в своих интересах и подталкивает к конфликту. Нельзя сказать, что он помогает Киеву», - подчеркнул он.
По его словам, для отказа от вступления в НАТО Киеву недостаточно будет одного заявления.
«Если Украина все-таки откажется от желания вступить в НАТО, то надо понять, что делать с Конституцией, потому что там это прописано. Просто заявления будет недостаточно, иначе она будет нарушена. Нужно будет либо убрать те изменения, которые были приняты Порошенко, либо обжаловать процедуру. Но тогда снимается одна из основных претензий по гарантиям безопасности. Это серьезно отразится на политической конфигурации Украины. Но это не будет поражением для Зеленского, потому что ни один опрос еще не показал, что абсолютное большинство граждан хочет в НАТО», - добавил Семченко.
Бывший премьер Украины Николай Азаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, с чем связано заявление украинского посла в Великобритании.
«Это заявление обусловлено самым настоящим бардаком, которой царит в руководстве Украины», - считает он.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если Украина нападет на Донбасс, и он не сможет отбить атаку, то России придется вмешаться в войну, после чего территория незалежной будет разделена.
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