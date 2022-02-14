«Бардак и отчаяние»: Стало известно, почему Украина не сможет отказаться от НАТО

Если Украина все-таки откажется от вступления в НАТО, то это повлияет на ее политическую конфигурацию. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, украинский политолог Александр Семченко.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев может отказаться от заявки на вступление в НАТО для того, чтобы избежать войны с Россией. Семченко предположил, что после такого «резкого заявления посла должны отослать».

«Видимо мозг у него не очень работает, и он не понимает, в чем польза Украины, а в чем – Запада. Это заявление – сигнал президенту. Видимо, посол сказал это от отчаяния, но после этого ничего не последует, и в Киеве сделают вид, что вообще ничего не произошло. Запад подставляет Украину, использует ее в своих интересах и подталкивает к конфликту. Нельзя сказать, что он помогает Киеву», - подчеркнул он.