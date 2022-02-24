Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией

В своём обращении он отметил, что ВСУ ведут тяжёлые бои. По его словам, гражданам выдают оружие для защиты Украины.

Кроме того, Зеленский призвал граждан России выйти на митинги против войны с Украиной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране, сообщает RT.

