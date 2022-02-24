Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией
24 февраля 202212:36
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией, сообщает пресс-служба украинского лидера.
В своём обращении он отметил, что ВСУ ведут тяжёлые бои. По его словам, гражданам выдают оружие для защиты Украины.
Кроме того, Зеленский призвал граждан России выйти на митинги против войны с Украиной.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране, сообщает RT.
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24 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru