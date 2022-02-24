Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией, сообщает пресс-служба украинского лидера.

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В своём обращении он отметил, что ВСУ ведут тяжёлые бои. По его словам, гражданам выдают оружие для защиты Украины.

Кроме того, Зеленский призвал граждан России выйти на митинги против войны с Украиной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране, сообщает RT.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:Дипломатические ОтношенияРоссияУкраинаВладимир Зеленский
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