Советник главы офиса Зеленского заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины
Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, взамен Киев должен получить гарантии безопасности, сообщает РБК со ссылкой на заявление Подоляка.
В нем также подчеркивается, что пространство для переговоров остается, а «войну нужно прекращать».
«Мы слышали сегодня из Москвы, что они хотят говорить. Если они хотят говорить о нейтральном статусе, у нас нет страха перед таким обсуждением», - заявил Подоляк.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе боятся говорить о перспективе членства его страны в НАТО и Евросоюзе. По его словам, «Украина не боится» говорить с Россией про гарантии безопасности и нейтральном статусе.
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