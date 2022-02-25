Советник главы офиса Зеленского заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины

Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, взамен Киев должен получить гарантии безопасности, сообщает РБК со ссылкой на заявление Подоляка.

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В нем также подчеркивается, что пространство для переговоров остается, а «войну нужно прекращать».

«Мы слышали сегодня из Москвы, что они хотят говорить. Если они хотят говорить о нейтральном статусе, у нас нет страха перед таким обсуждением», - заявил Подоляк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе боятся говорить о перспективе членства его страны в НАТО и Евросоюзе. По его словам, «Украина не боится» говорить с Россией про гарантии безопасности и нейтральном статусе.



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Фото: facebook.com/UkraineMFA
ТЕГИ:НАТОУкраина
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