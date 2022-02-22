«Принуждение к миру!» Миронов пообещал Киеву «жесткий» ответ на военные провокации

Ввод российских войск на Донбасс направлен на установление там мира и прекращение силовых акций Киева, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов.

Президент России Владимир Путин накануне поручил Минобороны обеспечить поддержание мира в ЛНР и ДНР. При этом в МИД РФ отметили во вторник, что «пока никто не собирается ничего никуда вводить».