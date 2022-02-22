«Принуждение к миру!» Миронов пообещал Киеву «жесткий» ответ на военные провокации

Украинским «необандеровцам» теперь придется взяться за ум и очень хорошо подумать о последствиях конфронтации с российской армией в Донбассе, сказал НСН Сергей Миронов.

Ввод российских войск на Донбасс направлен на установление там мира и прекращение силовых акций Киева, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов.

Президент России Владимир Путин накануне поручил Минобороны обеспечить поддержание мира в ЛНР и ДНР. При этом в МИД РФ отметили во вторник, что «пока никто не собирается ничего никуда вводить».

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«Цель этого решения как раз и состоит в том, чтобы создать условия для мира, для принуждения к миру украинских необандеровцев, потому что теперь им придется иметь дело с мощной и современной армии России, им надо будет очень основательно подумать о последствиях, прежде чем предпринимать какие-то силовые акции. Если же в Киеве не возьмутся за ум и продолжат провокации, то теперь их будут пресекать самым жестким образом», - сказал Миронов.

По его мнению, признание республик Донбасса – это «торжество исторической справедливости».

«Наша партия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик еще в мае 2014 года, после того, как на Донбассе состоялся референдум о независимости. Поэтому вчерашнее решение президента России социалисты полностью поддерживают и воспринимают, как торжество исторической справедливости», - подчеркнул политик.

Миронов также указал на вину Запада в разрушении системы международной безопасности.

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«В своем выступлении Владимир Путин убедительно показал, что сделанный им выбор обусловлен не только ситуацией на Донбассе, на Украине, но и кризисом всей системы международной безопасности, которая разрушена безответственной политикой стран Запада», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр говорил НСН, что возможное наступление Украины на Донбасс будет «самоубийством», поскольку 8-я гвардейская армия легко с этим справится.

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ФОТО: Сергей Миронов // НСН
ТЕГИ:ДонбассСправедливая РоссияСергей Миронов
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