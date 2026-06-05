Прямые переговоры и обмен «всех на всех»: Зеленский разместил открытое письмо Путину
Пока Украина в лице президента Владимира Зеленского пытается ставить условия России, российская армия своими успехами доказывает, что Киев не в том положении, чтобы диктовать свою волю, заявил российский лидер Владимир Путин.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо российскому лидеру Владимиру Путину. Соответствующее обращение размещено на сайте украинского лидера.
В своем послании Путину Зеленский предложил приступить к прямым переговорам, прекратить огонь и обменять пленных по принципу «всех на всех». Он также добавил, что переговоры на уровне лидеров двух стран могли бы пройти на нейтральной территории — в Турции, Швейцарии или в странах арабского мира.
По словам Зеленского, народ Украины не хочет конфликтовать с Россией. Украинский лидер добавил, что за многие годы отношения между Москвой и Киевом существенно изменились, а нынешняя ситуация требует нестандартных решений.
«Линия фронта сейчас — это линия, с которой должна начаться дипломатия», — подчеркнул Зеленский.
Как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести», Путин пока что не ознакомился с посланием Зеленского.
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НЕ НУЖНО
Тем временем Путин в ходе выступления на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что не нужно прекращать боевые действия для переговоров (это условие также ставил в своем письме Зеленский).
В Кремле ранее приглашали Зеленского на переговоры в Москву. Об этом президент России заявлял еще в прошлом месяце. «Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу», — говорил в начале мая Путин, сообщает ТАСС.
Однако Зеленский отверг этот вариант. Свое несогласие встречаться с Путиным в Москве он подтвердил и в своем письме. «Украинскому лидеру нечего делать в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве», — подчеркнул Зеленский.
Путин, тем временем, подтвердил планы получить контроль над Донбассом, а также заметил, что Москва хотела бы подписывать документы с Киевом с легитимным представителем, и «это не каприз». В зависимости от документов, подписывать и могут либо Зеленский, либо председатель Верховной рады.
РАКЕТЫ «И ЕЩЕ КОЕ-ЧТО»…
Вместе с тем Украина сейчас явно не в том положении, чтобы диктовать условия России, отметил Путин на полях ПМЭФ.
В подтверждение своих слов российский лидер привел сухие факты — так, численность украинской армии уменьшилась на 100 тысяч человек, а каждый месяц Киев недосчитывается порядка 40 тысяч украинских солдат. Процветает в ВСУ и дезертирство — 20 тысяч украинских солдат в месяц предпочитают бежать с фронта. По словам Путина, именно рост дезертирства — самая существенная проблема украинской армии.
Не в пользу Киева говорят и успехи российской армии — так, Вооруженные силы России полностью контролируют свыше 85% территории ДНР и всю территорию ЛНР, а также 80% территории Запорожской области. При этом, по словам Путина, заключение сделки по Украине и контроль России над Донбассом не противоречат друг другу.
Российский лидер добавил, что Россия также превосходит Украину по оружию: так, у Киева нет таких ударных систем, которыми располагает российская армия, — а это гиперзвуковые, крылатые ракеты и, по словам Путина, «еще кое-что». Также Россия будет укреплять систему ПВО, которая также сильнее, чем у Украины.
А ЧТО ЕВРОПА?
На фоне этого все громче звучат голоса о необходимости мирных российско-украинских переговоров и в Европе. Так, проведение переговоров обсуждают Великобритания, Франция и Германия, сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что эта тема также обсуждалась с Киевом. Совместно с руководством Украины Лондон, Берлин и Париж разрабатывают планы «по вовлечению» Москвы в переговоры на фоне того, что российско-украинские переговоры при посредничестве США зашли в тупик.
Свое рвение союзники Киева мотивируют тем, что пытаются избежать еще одной зимы, в ходе которой Украина может вновь столкнуться с энергетическими проблемами. При этом в Европе отмечают, что последнее слово в этом вопросе остается за Зеленским.
Тем временем в США звучат мнения о том, что Россия якобы не готова к переговорам по Украине и уступкам. В частности, этой позиции придерживается госсекретарь США Марко Рубио. Эти заявления удивили министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщает RT.
По словам главы МИД России, весьма странно слышать такие слова от Рубио, который участвовал во встрече Путина и его американского коллеги Дональда Трампа 15 августа 2025 года в Анкоридже, где Путин «принял предложения президента Трампа, которые касались первостепенных шагов, позволивших бы остановить боевые действия и приступить к переговорам».
БЕЗ УЛЬТИМАТУМОВ!
Как бы там ни было, единственный язык, на котором разговаривать с Россией ни у Европы, ни у США, ни у Украины не получится, — это язык ультиматумов, заявил НСН венгерский журналист Габор Штир.
«Переговорщиком никто из европейских лидеров быть не хочет. Вопрос даже не в том, кто будет переговорщиком, а в том, каков будет настрой беседы. Если угрожать, говорить на языке ультиматумов, из этого ничего не получится. Если Европа серьезно хочет разговаривать о том, как остановить конфликт на Украине, нужно найти нормального политика, у которого есть какой-то вес. Надо вернуться к декабрю 2021 года, к 15 пунктам России, только на основе это надо разговаривать о новой европейской структуре безопасности. О ядерном оружии, о ракетах надо снова подписывать соглашения, потому что теперь мы должны заново строить европейскую структуру безопасности, это в интересах как России, так и Европы. Повторюсь, говорить надо о мире, не на языке ультиматумов, и стабильность на Украине — только часть этого вопроса», — отметил он.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Удмуртии в ДТП с двумя авто погибли пять человек
- «Тысячи туристов»: Как тоннель между Аляской и Чукоткой приманит американцев
- У ЗАЭС ввели режим прекращения огня для ремонта ЛЭП
- Си Цзиньпин посетит КНДР с визитом
- Прямые переговоры и обмен «всех на всех»: Зеленский разместил открытое письмо Путину
- В Таиланде 28 человек пострадали в ДТП с автобусом
- В Кремле не планируют приглашать США на ВЭФ
- Военные сбили над Россией 123 украинских беспилотника
- СМИ: На нефтяном терминале в Омане прогремел взрыв
- СМИ: Экс-принц Эндрю замечен с крупным синяком на лице