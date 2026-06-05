Отмечается, что эта тема также обсуждалась с Киевом. Совместно с руководством Украины Лондон, Берлин и Париж разрабатывают планы «по вовлечению» Москвы в переговоры на фоне того, что российско-украинские переговоры при посредничестве США зашли в тупик.

Свое рвение союзники Киева мотивируют тем, что пытаются избежать еще одной зимы, в ходе которой Украина может вновь столкнуться с энергетическими проблемами. При этом в Европе отмечают, что последнее слово в этом вопросе остается за Зеленским.

Тем временем в США звучат мнения о том, что Россия якобы не готова к переговорам по Украине и уступкам. В частности, этой позиции придерживается госсекретарь США Марко Рубио. Эти заявления удивили министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщает RT.

По словам главы МИД России, весьма странно слышать такие слова от Рубио, который участвовал во встрече Путина и его американского коллеги Дональда Трампа 15 августа 2025 года в Анкоридже, где Путин «принял предложения президента Трампа, которые касались первостепенных шагов, позволивших бы остановить боевые действия и приступить к переговорам».

БЕЗ УЛЬТИМАТУМОВ!

Как бы там ни было, единственный язык, на котором разговаривать с Россией ни у Европы, ни у США, ни у Украины не получится, — это язык ультиматумов, заявил НСН венгерский журналист Габор Штир.

«Переговорщиком никто из европейских лидеров быть не хочет. Вопрос даже не в том, кто будет переговорщиком, а в том, каков будет настрой беседы. Если угрожать, говорить на языке ультиматумов, из этого ничего не получится. Если Европа серьезно хочет разговаривать о том, как остановить конфликт на Украине, нужно найти нормального политика, у которого есть какой-то вес. Надо вернуться к декабрю 2021 года, к 15 пунктам России, только на основе это надо разговаривать о новой европейской структуре безопасности. О ядерном оружии, о ракетах надо снова подписывать соглашения, потому что теперь мы должны заново строить европейскую структуру безопасности, это в интересах как России, так и Европы. Повторюсь, говорить надо о мире, не на языке ультиматумов, и стабильность на Украине — только часть этого вопроса», — отметил он.

