Лаврова удивили слова Рубио о якобы неготовности России к переговорам
Глава МИД РФ Сергеq Лавров заявил, что его удивили слова Госсекретаря США Марко Рубио о якобы неготовности России к переговорам по Украине и уступкам. Об этом сообщает RT.
По его словам, очень странно слышать подобное от того, кто принимал участие во встрече лидеров РФ и США в Анкоридже 15 августа прошлого года.
«Где президент Путин принял предложения президента Трампа, которые касались первостепенных шагов, позволивших бы остановить боевые действия и приступить к переговорам», - указал российский министр.
Ранее Рубио заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Анита Цой рассказала про поставки своих домашних заготовок в Китай
- Экс-министр экономики объяснил россиянам, куда вложить миллион
- Допуск на 90%: В Госдуме заявили, что антиплагиат не мешает студентам защищаться
- Дмитриев: РФ и США подпишут соглашение о тоннеле через Берингов пролив
- Россиян предупредили о рисках чтения в кровати
- ВСУ атаковали пассажирский поезд в ЛНР
- Детективы или плавание: Психолог раскрыл способы борьбы с тревожностью
- Лаврова удивили слова Рубио о якобы неготовности России к переговорам
- «Спасти рядового Пашиняна»: Что стоит за выделением €50 млн Армении от ЕС
- В РСТ исключили полный запрет выдачи шенгенских виз россиянам