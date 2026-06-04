Лаврова удивили слова Рубио о якобы неготовности России к переговорам

По его словам, очень странно слышать подобное от того, кто принимал участие во встрече лидеров РФ и США в Анкоридже 15 августа прошлого года.

«Где президент Путин принял предложения президента Трампа, которые касались первостепенных шагов, позволивших бы остановить боевые действия и приступить к переговорам», - указал российский министр.

Ранее Рубио заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».