В Белгороде после массированной атаки дронов ВСУ есть пострадавшие

«К сожалению, есть пострадавшие, которые были оперативно доставлены в больницы. Их обследуют», - написал он на платформе «Макс».

Как отметил Шуваев, после атаки на улицах зафиксированы повреждения, возникли возгорания.

Ранее в центре Белгорода сдетонировал украинский беспилотник, пострадали двое мужчин.

