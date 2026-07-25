В Белгороде после массированной атаки дронов ВСУ есть пострадавшие

Белгород и Белгородский округ подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил врио главы Белгородской области Александр Шуваев.

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«К сожалению, есть пострадавшие, которые были оперативно доставлены в больницы. Их обследуют», - написал он на платформе «Макс».

Как отметил Шуваев, после атаки на улицах зафиксированы повреждения, возникли возгорания.

Ранее в центре Белгорода сдетонировал украинский беспилотник, пострадали двое мужчин.

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьБелгород

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