В Москве загорелся производственный ангар

Крупный пожар произошел в производственном ангаре на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в МЧС.

Возгорание возникло в строении на Автомобильном проезде.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало», - указали в ведомстве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, площадь пожара составляет более 3 тысяч квадратных метров.

Ранее в городе Бронницы Московской области произошло возгорание на территории промышленной зоны, загорелись два бензовоза и два автомобиля «Газель».

