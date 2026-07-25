В Москве загорелся производственный ангар
Крупный пожар произошел в производственном ангаре на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в МЧС.
Возгорание возникло в строении на Автомобильном проезде.
«На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало», - указали в ведомстве.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, площадь пожара составляет более 3 тысяч квадратных метров.
Ранее в городе Бронницы Московской области произошло возгорание на территории промышленной зоны, загорелись два бензовоза и два автомобиля «Газель».
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