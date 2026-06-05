Песков: Зеленский может приехать в Москву в любой момент

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву на переговоры в любой момент, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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«Президент [РФ Владимир] Путин сказал, что, если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», — отметил пресс-секретарь.

Ранее Песков заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского должна поставить точку в переговорном процессе по украинскому конфликту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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