Песков: Зеленский может приехать в Москву в любой момент

«Президент [РФ Владимир] Путин сказал, что, если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», — отметил пресс-секретарь.

Ранее Песков заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского должна поставить точку в переговорном процессе по украинскому конфликту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

