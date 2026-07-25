СМИ: Армения потеряет $16 млн в год из-за запрета на ввоз «молочки»
Годовые потери Армении от запрета Россельхознадзора на ввоз молочной продукции в РФ составят $16 млн. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, отмечая, что ранее 80% всего экспорта данной категории товаров из республики уходило именно на российский рынок.
Согласно опубликованным данным, в 2025 году республика реализовала в России молочной продукции на $15,96 млн при общем объеме внешних поставок в $20 млн. Таким образом, четыре из пяти долларов армянские производители зарабатывали за счет российского направления. Наиболее уязвимыми оказались сыровары, поскольку на сыр приходилось $13,5 млн или 82,5% всего армянского сырного экспорта.
Отдельного внимания заслуживает ситуация со сливочным маслом. В текущем году Армения существенно нарастила его поставки и ввезла в Россию товара на $2 млн, что в четыре раза превышает показатели предыдущего года. При этом практически весь объем продукции направлялся на российский рынок, хотя сама республика закупала аналогичный товар за рубежом.
Ранее эксперт оценила последствия запрета на ввоз молочных продуктов из Армении, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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