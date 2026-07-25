СМИ: Армения потеряет $16 млн в год из-за запрета на ввоз «молочки»

Годовые потери Армении от запрета Россельхознадзора на ввоз молочной продукции в РФ составят $16 млн. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, отмечая, что ранее 80% всего экспорта данной категории товаров из республики уходило именно на российский рынок.

Согласно опубликованным данным, в 2025 году республика реализовала в России молочной продукции на $15,96 млн при общем объеме внешних поставок в $20 млн. Таким образом, четыре из пяти долларов армянские производители зарабатывали за счет российского направления. Наиболее уязвимыми оказались сыровары, поскольку на сыр приходилось $13,5 млн или 82,5% всего армянского сырного экспорта.