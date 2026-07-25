Трамп анонсировал новые пошлины на импорт из Канады и Мексики
Президент США Дональд Трамп намерен ввести новые пошлины на поставки из Канады и Мексики. Об этом пишет ТАСС.
Политик допустил появление «высоких пошлин или налогов на импорт из Мексики из-за салата», а также высоких тарифов в отношении Канады из-за дыма.
Ранее в США у нескольких тысяч человек выявили пищевое отравление, предположительно, из-за употребления салатной зелени, ввезенной из Мексики.
Между тем вступили в силу импортные пошлины США в размере от 10 до 12,5% в отношении 60 торговых партнеров, в том числе России.
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