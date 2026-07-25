Трамп анонсировал новые пошлины на импорт из Канады и Мексики

Президент США Дональд Трамп намерен ввести новые пошлины на поставки из Канады и Мексики. Об этом пишет ТАСС.

Репутационный удар: Кого сильнее затронут новые пошлины США на товары из России

Политик допустил появление «высоких пошлин или налогов на импорт из Мексики из-за салата», а также высоких тарифов в отношении Канады из-за дыма.

Ранее в США у нескольких тысяч человек выявили пищевое отравление, предположительно, из-за употребления салатной зелени, ввезенной из Мексики.

Между тем вступили в силу импортные пошлины США в размере от 10 до 12,5% в отношении 60 торговых партнеров, в том числе России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАПошлиныДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры