Трамп анонсировал новые пошлины на импорт из Канады и Мексики

Политик допустил появление «высоких пошлин или налогов на импорт из Мексики из-за салата», а также высоких тарифов в отношении Канады из-за дыма.

Ранее в США у нескольких тысяч человек выявили пищевое отравление, предположительно, из-за употребления салатной зелени, ввезенной из Мексики.

Между тем вступили в силу импортные пошлины США в размере от 10 до 12,5% в отношении 60 торговых партнеров, в том числе России.

