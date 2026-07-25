Умер актер из «Ликвидации» Юрий Лопарев

По словам собеседника агентства, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание. При этом Лопарев вел активный образ жизни и продолжал сниматься в кино, несмотря на болезнь.

Юрий Лопарев родился в 1952 году. Впервые он снялся в кино в 6 лет, сыграв в фильме «Жажда». В 1990-м артист окончил актерское отделение факультета драматического искусства ЛГИТМиК, служил в театрах в Белоруссии, Молдавии и на Украине. Лопарев снялся более чем в 270 проектах, он был наиболее известен по фильмам и сериалам «Ликвидация», «Глухарь», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

