Генеральная ассамблея ООН поддержала продление на четыре года полномочий Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. Об этом сообщает РИА Новости.

За такое решение выступили 144 государства, 13 воздержались. Десять стран, включая Россию, США, КНДР и Израиль, проголосовали против.

Агентство отмечает, что РФ предлагала продлить полномочия комиссара до 31 декабря текущего года, синхронизируя его со сроком действующего генсека ООН Антониу Гутерреша. При этом США предложили отложить голосование. Генассамблея не поддержала обе инициативы.

Как отметил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков, Москва сожалеет в связи с продлением мандата Тюрка. По мнению зампреда, это не на пользу будущему организации. Также Чумаков отметил, что Тюрк легко бросается голословными обвинениями в адрес России и не заботится о сборе доказательств.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что предстоящая смена генсека ООН создает предпосылки для наведения порядка в организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

