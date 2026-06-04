Путин раскрыл, что сказал бы Зеленскому после окончания конфликта

Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказался о возможном диалоге с украинским лидером Владимиром Зеленским после завершения вооруженного конфликта.

«Как минимум можно и нужно было бы сказать: слава Богу, что все закончилось», — отметил Путин, отвечая на вопрос, что он бы сказал Зеленскому после возможного завершения конфликта.

При этом глава государства обратил внимание на вопрос легитимности действующих украинских властей. Он напомнил, что президентские полномочия Владимира Зеленского фактически истекли еще в мае 2024 года.

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«Сейчас, в конце прошлого года, в начале этого много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет?», – отметил Путин.

Российский лидер также ответил на волнующих большинство вопрос, будет ли он сам баллотироваться на должность президента РФ в 2030 году, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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