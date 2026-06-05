Путин: Лучше остановить войну, а не приостанавливать боевые действия на Украине
5 июня 202600:01
Денис Постольский
Лучше остановить войну на Украине в целом, а не приостанавливать боевые действия, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.
По его словам, российские войска каждый день наступают, ежедневно новые населенные пункты ставятся под контроль ВС РФ. По этой причине Киев хотел, чтобы Москва приостановили движение войск, заявил глава государства.
Президент отметил, что для начала переговоров с Киевом нет необходимости приостанавливать бои, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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