Национализированную фабрику «Рошен» включили в план приватизации
Акционерное общество «Липецкая кондитерская фабрика Рошен» включено в программу приватизации с 2026 по 2028 год. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина, подписанное 24 июля.
В утвержденный перечень вошел пакет акций предприятия в размере 99,9%. Данная фабрика ранее входила в состав украинской корпорации Roshen, однако ее производство было законсервировано еще в 2017 году.
В феврале 2024 года суд удовлетворил требование прокуратуры о взыскании активов компании в пользу Российской Федерации. По состоянию на 2025 год национализированное предприятие по-прежнему не имело выручки и не вело производственную деятельность.
В мае этого года Госдума одобрила проект закона, ограничивающий срок возврата государством приватизированного имущества, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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