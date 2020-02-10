Прорыв в будущее России: портрет чиновника
Директор Центра изучения российской элиты ГУУ рассказала НСН, кто и прикаких условиях сможет реформировать Россию.
Быструю карьеру чиновника в российской власти можно сделать в финансово-экономическом блоке правительства. Особенно в структурах Минэкономразвития, в которых до руководителя можно вырасти за 13 лет. Медленнее всего продвижение по иерархической лестнице идет в Росгвардии, Минспорте и МВД. При этом предпочтительные шансы на карьерный успех имеют жители Москвы и Петербурга, а также выпускники Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте. К таким выводам пришли социологи Госуниверситета управления (ГУУ), под руководством директора Центра изучения российской элиты ГУУ Ольги Крыштановской подготовившие исследование «Основные тренды формирования управленческой элиты России 2019-2030» (имеется в распоряжении НСН).
В своей работе социологи изучили биографии 370 человек, занимавших посты замруководителей федеральных ведомств (министерств, агентств, служб и др.) в правительстве Дмитрия Медведеве, и выделили среди них несколько групп по возрасту, особенностям биографии и образования.
Альма-матер элиты
По месту получения высшего образования почти вся управленческая элита России делится на две неравные части: «москвичей» и «питерцев». В столице учились и повышали квалификацию 61,2% глав федеральных ведомств и 66,5% их заместителей. На вузы Санкт-Петербурга приходится 14,9% и 13,4% соответственно.
Среди конкретных вузов по первому высшему образованию лидирует МГУ имени Ломоносова, далее идут МГИМО, Московский экономико-статистический институт (МЭСИ), СПбГУ и Академия ФСБ.
Из региональных высших учебных заведений заметное представительство в высших эшелонах российской власти имеют Красноярск, Екатеринбург и Краснодар. Красноярский государственный аграрный университет дал путевку в жизнь четверым замглав федеральных ведомств, столько же учились в Красноярском госуниверситете, и двое – в Красноярском политехе. Из Уральской государственной юридической академии вышли трое заместителей, столько же - из Кубанского госуниверситета.
А по второму и последующим высшим образованиям и повышению квалификации безусловным лидером оказывается Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС). Семьдесят из 370 замминистров были слушателями этого вуза. На уровне членов правительства Медведева лидерство РАНХиГС было еще зримее: 13 из 32 министров имели ее дипломы.
Разрыв поколений
Исходя из возрастных данных ученые, прежде всего, выделили «поколение Путина» - самую возрастную группу чиновников, рожденных в 40-50-е годы прошлого столетия. Таких оказалось 71 человек. Следующая группа - поколение Медведева – это служащие 60-х годов рождения. Их насчитали 116.
За ними, естественно, следуют чиновники, рожденные в 70-е годы (в социологической литературе их принято причислять к «поколению X»). Таких было 138 человек. И наконец, самый молодой слой бюрократии, рожденные в 80-е годы (их принято называть «поколением Y»). Во втором эшелоне российской власти их было 27 человек.
Из этих подсчетов видно, что в России пока доминируют чиновники 50-70 лет, чье личное и профессиональное формирование происходило в условиях зрелой советской власти, «развитого социализма». Условное поколение «XY» пока проигрывает им в численности (187 против 165), но понятно, что уже в ближайшие годы эта пропорция изменится в силу естественных причин – старения чиновников «поколения Путина», их выхода на пенсию. Из этого простого наблюдения социологи ГУУ делают далеко идущие выводы.
«Группа прорыва»
Они обращают внимание, что большая часть поколения «XY» сформировалась во времена перестройки и позднее, когда советское общество пришло в движение. Эти люди проходили социализацию в условиях нестабильности, утраты устоявшихся норм и ценностей, когда все подвергалось сомнению, пересматривались незыблемые ранее идеологические каноны, разоблачались ошибки власти, в общественной сфере появился плюрализм мнений и оценок.
В экономике развивался свободный рынок, возникали новые формы собственности. Многие представители поколения XY начинали работать в бизнесе. При этом уже в детстве и юности они могли путешествовать по миру, изучать иностранные языки, что изменило мировоззрение поколения: они лучше знают и понимают культуры других стран, более открыты диалогу, восприимчивы к новшествам.
То есть это совершенно по-другому воспитанные люди, чем даже поколение Медведева, не говоря уж о ровесниках Путина. Все это, как считает Ольга Крыштановская и ее коллеги, сформировало у них большую готовность к изменениям в стране. Поэтому они называют поколение «XY» в верхних эшелонах российской власти «группой прорыва».
Правда, это совсем не значит, что когда они получат бразды правления, этот прорыв произойдет, отмечает Ольга Крыштановская. Потому что существующую систему государственного управления сформировали представители поколения Путина-Медведева. И не факт, что им удастся ее поменять.
«Каждый человек из этого пула перспективных чиновников способен на реформы. Но их предложения должна принять система. Тут не все зависит от них. Их приход во власть лишь повысить шансы на модернизацию России, на прорыв в экономике. Но говорить, что это обязательно случится, нельзя», - пояснила собеседница НСН.
Иной точки зрения на способность поколения XY обеспечить прорыв в развитии России придерживается политтехнолог из кремлевского Экспертного института социальных исследований Дмитрий Гусев.
«Например, поколение 60-х годов к моменту распада Советского Союза было в активном 30-летнем возрасте. Эти люди все стали впоследствии олигархами, распределили власть. Следующее поколение, 70-х годов, когда распадался Союз, было еще молодое. Они стали топ-менеджерами. А поколение 80-х – это менеджеры среднего звена. У них нет такой энергии. Поэтому, мне кажется, они могут быть менее способны к каким-то изменениям», - отметил он в беседе с НСН.
Тут правда, напрашивается мысль, что поколение Y в своей массе оказалось менеджерами среднего звена потому, что все более высокие позиции уже заняты, а социальные лифты в стране не работают. Но это в любом случае не касается элиты, которую изучали социологи ГУУ.
Экономисты и силовики
В смысле «группы прорыва» имеет смысл посмотреть, из каких фракций состоит управленческая элита по своему происхождению. Социологи выделили четыре основных типа: столичный юрист-экономист, регионал, силовик и дипломат.
Первые два типа – самые молодые (40-42 года) и наиболее динамичные профессионалы, как правило, работали в бизнесе и имеют опыт учебы и жизни за границей. У них богатый и разнообразный опыт, что делает их более гибкими и открытыми для любых инноваций.
«Силовики» (в среднем 44 года), как правило, родились в провинции и получили образование в высших военных училищах. Часто это выходцы из малообеспеченных семей. Они преданы своей корпорации, воспитаны в духе патриотизма, государственничества, а иногда и национализма. Они антиглобалисты, их не пугает международная изоляция России.
«Дипломаты» - это либо москвичи-выпускники МГИМО и Института стран Азии и Африки МГУ, либо регионалы, которые получили дипломатическое образование в качестве второго или третьего высшего, как правило, в Дипакадемии МИД или Всероссийской академии внешней торговли. Несмотря на обширные внешние контакты, эти чиновники прошли профессиональную социализацию в корпорации, прививающей государственнические ценности.
В целом, чем к более молодому поколению относится чиновник, тем меньше в этом поколении силовиков. Максимальные значения (53,8%) этот показатель имеет в группе управленцев поколения Путина.
Синие динамичнее, красные - сильнее
Тут еще нужно отметить, что экономисты и регионалы преобладают в ведомствах, подконтрольных главе правительства, (на его сайте они обозначены синим цветом), а силовики и дипломаты – в непосредственном подчинении президента («красных»).
В красную группу входят пять министерств (МВД, МЧС, МИД, Минобороны, Минюст), 10 служб (ФСБ, СВР, ФСО, ФССП, ФСИН, ФСВТС, ФСТЭК, ГФС, Росгвардия, Росфинмониторинг), два агентства (Россотрудничество и Росархив), и два управления (ГУСП и УДП).
Наши данные говорят о том, что скорость карьеры силовиков и дипломатов медленнее, чем у экономического блока правительства. Так,
Именно в красной группе, как выяснили исследователи ГУУ, наблюдается самый медленный карьерный рост. В Росгвардии и МВД, чтобы достичь руководящего поста, требуется более 32 лет, в МЧС – 31 год, ФСБ и ФСИН – более 30 лет, в МИД – почти 27 лет. В целом, в список самых медленных ведомств входят семь из «красной» группы - и только четыре – Минспорт, Росстат, Ространснадзор, Роспечать - из «синей».
В среднем, заместителям первого лица в «красных» ведомствах нужно более 26,5 лет, то в «синих» ведомствах - 21 год.
Между тем самые динамичные карьеры наблюдаются только в «синем» блоке. На первых местах – Росаккредитация и Роспатент, где до замруководителя можно дорасти за 13 лет. Эти федеральные службы находятся в блоке Министерства экономического развития РФ, которое также отличается высокой мобильностью (15,7 лет до поста зам. министра). Высокие скорости карьеры показывает также ФМБА, Роскомнадзор, Рособрнадзор (14 лет), ФАС (16 лет), ФНС и Минкомсвязь (17 лет).
То есть в «красных», влиятельных из-за близости к главе государства ведомствах, с одной стороны, более возрастные руководители, в том числе ровесники президента, с другой - и карьеры в них строятся дольше, что, весьма вероятно, выхолащивает из людей какое-либо желание перемен, если оно вообще возникает.
Вместо «прорыва в будущее» - status quo XX века
«Силовики относятся к советскому периоду нашей истории иначе, чем либеральные экономисты и юристы. Ментально они как будто и не выходили из системы координат СССР с ее этатизмом, служением государству. Они являются «охранителями» системы. И консерватизм старших найдет большее понимание у той группе поколения XY, которая тоже склонна к консерватизму, то есть у чиновников с силовым бэкграундом», - отмечается в исследовании.
Социологи полагают, что это приведет к тому, что «охранители» системы будут делать своими наследниками идеологически близких им молодых силовиков, которые также будут сохранять status quo. Находясь в численном меньшинстве, они будут выполнять роль «старших братьев» для глобалистски настроенной части истеблишмента. Столичные юристы и экономисты живут в XXI веке, в то время как более взрослые консерваторы, воспитанные в закрытых корпорациях, ментально по-прежнему остаются в прошлом столетии.
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