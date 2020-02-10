Прорыв в будущее России: портрет чиновника

Быструю карьеру чиновника в российской власти можно сделать в финансово-экономическом блоке правительства. Особенно в структурах Минэкономразвития, в которых до руководителя можно вырасти за 13 лет. Медленнее всего продвижение по иерархической лестнице идет в Росгвардии, Минспорте и МВД. При этом предпочтительные шансы на карьерный успех имеют жители Москвы и Петербурга, а также выпускники Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте. К таким выводам пришли социологи Госуниверситета управления (ГУУ), под руководством директора Центра изучения российской элиты ГУУ Ольги Крыштановской подготовившие исследование «Основные тренды формирования управленческой элиты России 2019-2030» (имеется в распоряжении НСН).

В своей работе социологи изучили биографии 370 человек, занимавших посты замруководителей федеральных ведомств (министерств, агентств, служб и др.) в правительстве Дмитрия Медведеве, и выделили среди них несколько групп по возрасту, особенностям биографии и образования.

Альма-матер элиты

По месту получения высшего образования почти вся управленческая элита России делится на две неравные части: «москвичей» и «питерцев». В столице учились и повышали квалификацию 61,2% глав федеральных ведомств и 66,5% их заместителей. На вузы Санкт-Петербурга приходится 14,9% и 13,4% соответственно.