Попытку полицейских подставить Голунова списали на карьеризм
Следственный комитет считает стремление искусственно улучшить показатели на работе и получить повышение по службе мотивом полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову. Об этом заявил адвокат потерпевшего Сергей Бадамшин, передает РИА Новости.
Накануне СК официально изложил версию, согласно которой сотрудники отдела по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО столицы незаконно купили наркотики и подложили их в рюкзак и жилище Голунова, чтобы таким образом подставить его.
29 января подозреваемые были задержаны. Это бывшие оперативники Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также экс-начальник упомянутого отдела Игорь Ляховец. Басманный суд Москвы уже санкционировал арест на два месяца Феофанова и Коновалова, вопрос по мере пресечения для остальных ещё не решён.
Фигурантов дела обвинили по трём уголовным статьям: в превышении должностных полномочий, в фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и в не законном обороте наркотиков.
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