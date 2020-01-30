Попытку полицейских подставить Голунова списали на карьеризм

Накануне СК официально изложил версию, согласно которой сотрудники отдела по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО столицы незаконно купили наркотики и подложили их в рюкзак и жилище Голунова, чтобы таким образом подставить его.

29 января подозреваемые были задержаны. Это бывшие оперативники Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также экс-начальник упомянутого отдела Игорь Ляховец. Басманный суд Москвы уже санкционировал арест на два месяца Феофанова и Коновалова, вопрос по мере пресечения для остальных ещё не решён.

Фигурантов дела обвинили по трём уголовным статьям: в превышении должностных полномочий, в фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и в не законном обороте наркотиков.

