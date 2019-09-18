Сноуден рассказал о попытке ФСБ завербовать его
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден впервые рассказал, как его пыталась завербовать ФСБ по прибытии в Россию. Об этом он поведал в своих мемуарах, которые были опубликованы в нескольких странах в сентябре. Адвокат Сноудена Анатолий Кучерена в интервью ТАСС подтвердил эту информацию.
«Как только Сноуден прилетел в РФ, люди из ФСБ попытались его завербовать. Однако он отказался от вербовочного предложения. Именно поэтому его документы о временном убежище оформляли так долго», — рассказал защитник.
При этом адвокат Сноудена затруднился ответить, предлагали ли сотрудничество его подзащитному российские спецслужбы в дальнейшем. По его словам, Снуоден рассказал бы ему об этом, так как между ними в тот момент были доверительные отношения, отмечает телеканал «360».
Напомним, Эдвард Сноуден в 2013 году передал журналистам секретные данные о слежке американских спецслужб за людьми по всему миру. Из-за этого ему пришлось сбежать из страны, впоследствии Сноуден попросил убежище в нескольких десятках государств. В июле 2013 года Сноуден, проведший до этого несколько недель в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, попросил временное убежище в России. В начале августа его ходатайство было удовлетворено.
В сентябре стало известно, что экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США два года назад женился в России. Об этом сам разоблачитель рассказал в интервью британской газете The Guardian. Женой Сноудена стала его подруга Линдси Миллс, с которой он встречался несколько лет до побега. Адвокат Эдварда Сноудена в России Анатолий Кучерена в эфире НСН подтвердил факт бракосочетания своего подопечного и раскрыл некоторые подробности.
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