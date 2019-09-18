Сноуден рассказал о попытке ФСБ завербовать его

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден впервые рассказал, как его пыталась завербовать ФСБ по прибытии в Россию. Об этом он поведал в своих мемуарах, которые были опубликованы в нескольких странах в сентябре. Адвокат Сноудена Анатолий Кучерена в интервью ТАСС подтвердил эту информацию.

«Как только Сноуден прилетел в РФ, люди из ФСБ попытались его завербовать. Однако он отказался от вербовочного предложения. Именно поэтому его документы о временном убежище оформляли так долго», — рассказал защитник.

При этом адвокат Сноудена затруднился ответить, предлагали ли сотрудничество его подзащитному российские спецслужбы в дальнейшем. По его словам, Снуоден рассказал бы ему об этом, так как между ними в тот момент были доверительные отношения, отмечает телеканал «360».