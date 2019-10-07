Путин повысил зарплаты себе, Медведеву и силовикам
Указ об индексации заработной платы президента и премьер-министра, а также чиновников ряда ведомств, подписали глава России Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Согласно документу, зарплаты Путина, Медведева, а также руководителей силовых ведомств (ФСБ, МВД, МЧС, Минобороны, Генпрокуратуры, Следственного комитета и других) с 1 октября 2019 года вырастут на 4,3%.
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, повышение является плановой индексацией. Напомним, зарплаты чиновникам урезали на 10% в 2015 году в связи с экономической обстановкой в стране. С тех пор указ о сокращении зарплат ежегодно продлевался. В 2019 году такой указ подписан не был.
Добавим, в середине сентября глава государства также поднял заработные платы чиновникам МИДа, диппредставительств и консульских учреждений, другим госслужащим, напоминает «Свободная пресса».
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