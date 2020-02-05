Путин потребовал от кабмина прорыва в дебюрократизации

Владимир Путин призвал новое правительство обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям. Как пишет «Интерфакс», об этом президент России сообщил в ходе первого совещания с членами правительства после формирования нового кабмина. Глава государства отметил, что это станет залогом доверия со стороны граждан.

В ходе совещания Владимир Путин также отметил, что он в курсе того, что новый кабмин уже проводит серьезную оптимизацию административных процедур, а также активизировал внедрение передовых технологий в деятельности министерств и ведомств.