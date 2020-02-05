Путин потребовал от кабмина прорыва в дебюрократизации
Владимир Путин призвал новое правительство обеспечить прорыв в дебюрократизации по всем направлениям. Как пишет «Интерфакс», об этом президент России сообщил в ходе первого совещания с членами правительства после формирования нового кабмина. Глава государства отметил, что это станет залогом доверия со стороны граждан.
В ходе совещания Владимир Путин также отметил, что он в курсе того, что новый кабмин уже проводит серьезную оптимизацию административных процедур, а также активизировал внедрение передовых технологий в деятельности министерств и ведомств.
Ранее НСН писала, что Михаил Мишустин рассказал о главной задаче, стоящей перед российским правительством. По словам премьер-министра, она заключается в том, чтобы создать у людей уверенность в завтрашнем дне. Кроме того, Мишустин подчеркнул, что все члены кабинета министров нацелены на выполнение поручений Владимира Путина. Он заверил, что они понимают всю важность поставленных перед ними задач.
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