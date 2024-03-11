«Принесет мир?»: Венгрия уверена в завершении конфликта на Украине при Трампе
Венгерский премьер Орбан заявил, что у Трампа есть подробные планы, как закончить украинский конфликт. Между тем Киев опасается прихода Трампа к власти, а политологи уверены в его победе на выборах.
Претендент на пост президента США Дональд Трамп пообещал не согласовывать финансирование для Украины в случае победы на выборах, а Европа в одиночку не сможет оказать Киеву достаточной поддержки, в результате чего конфликт завершится. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1.
«У него есть достаточно подробные планы, как положить конец (конфликту – ред. НСН), но я не уполномочен рассказывать о сути этих планов», – сказал он.
Орбан также подчеркнул, что экс-президент США не хочет обеспечивать безопасность Европы вместо европейцев, которым придется либо «платить за это, либо создать собственную армию». При этом, по словам премьер-министра, украинский конфликт показал, что «успокаиваться нельзя» и следует платить за безопасность, которая стоит денег.
При этом 9 марта Орбан также предрек урегулирование на Украине при избрании Трампа президентом США.
«Вернитесь и принесите нам мир, господин президент!», – призвал Орбан.
В пятницу, 8 марта, Трамп встретился с Орбаном в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. Политики беседовали почти час. На встрече также присутствовали их ближайшие сотрудники. Известно, что во Флориду отправился, в частности, глава венгерского МИД Петер Сийярто.
МИР ОТ ТРАМПА ЗА 24 ЧАСА
Дональд Трамп обещал добиться мира на Украине за 24 часа и даже до своей инаугурации в случае победы на президентских выборах. Агентство Bloomberg сообщало, что Трамп планирует организовать мирный саммит с участием президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Согласно данным, Киев он хочет заставить участвовать под угрозой сокращения военной поддержки, а Москву – под угрозой увеличения военной помощи Киеву.
Также Трамп допускал, что украинским властям ради мира придется согласиться с утратой части территорий. Он заявлял, что Вашингтон должен «собрать вместе» и примирить Москву и Киев.
Между тем многие политики и эксперты сходятся во мнении, что Трамп все же одержит победу над действующим лидером США Джо Байденом в ходе президентских выборов. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с НСН отмечал, что в победе Трампа не сомневаются даже его политические противники.
«Этот вопрос решился месяца два назад, потому что уже тогда Трамп лидировал по всем рейтингам и опросам. В течение года он также показывал лидерские позиции. Трамп уже на финишной прямой, если бы выборы были завтра, то президентом завтрашней Америки был бы Трамп. Противники Трампа бьют тревогу, даже они уже считают, что Трамп, скорее всего, будет президентом США», – говорил Блохин.
В свою очередь немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН выразил мнение, что Трамп в рамках предвыборной кампании вместе с миллиардером Илоном Маском может придумать мирный план по Украине.
«У США есть внутренний фактор, который заставляет их где-то или быстрее действовать в плане поддержки Украины, или приостановить помощь… Это выборы. Все кандидаты Республиканской партии выступают за прекращение боевых действий и за то, чтобы США концентрировались на будущую конфронтацию с Китаем. Не исключаю, что Дональд Трамп в своей предвыборной кампании вместе с Илоном Маском, который его поддерживает, придумает полететь в Москву и предложить свои мирные инициативы. Это понимают и демократы», – говорил Рар.
Президент Чехии Петр Павел в конце января предупреждал, что если на выборах президента США вновь победит Трамп, то он может «заключить соглашение» с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, соглашение может быть невыгодно ни для Украины, ни для Европы. Павел указывал, что Трамп смотрит на многие вещи «по-другому».
УКРАИНА ПРОТИВ ТРАМПА
Владимир Зеленский ранее озвучил опасения, что в случае избрания Дональда Трампа американская политика станет «более экономной» и ориентированной на внутренние проблемы.
«Возможное избрание Трампа президентом США сильно повлияет на ход (конфликта – ред. НСН) в Украине», – говорил Зеленский.
При этом украинский президент заявлял телеканалу Fox News, что не считает мирным планом любую инициативу, основанную на признании Киевом Крыма и Донбасса частью России, хотя признал, что это поможет остановить конфликт.
В свою очередь российские власти с осторожностью относятся к заявлениям Трампа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что конфликт на Украине – это слишком сложная проблема, чтобы ее можно было завершить за один день.
Отвечая на вопрос канала NBC News о готовности Владимира Путина работать с Трампом в случае его переизбрания, Песков заявил, что российский президент готов работать с «любым, кто поймет, что отныне с Россией нужно быть осторожнее и учитывать ее опасения».
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Официальное выдвижение кандидатов произойдет летом. Предположительно, за голоса американцев будут бороться нынешний президент, демократ Джо Байден, и 45-й президент США, республиканец Дональд Трамп, передает «Радиоточка НСН».
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