«Принесет мир?»: Венгрия уверена в завершении конфликта на Украине при Трампе

«Этот вопрос решился месяца два назад, потому что уже тогда Трамп лидировал по всем рейтингам и опросам. В течение года он также показывал лидерские позиции. Трамп уже на финишной прямой, если бы выборы были завтра, то президентом завтрашней Америки был бы Трамп. Противники Трампа бьют тревогу, даже они уже считают, что Трамп, скорее всего, будет президентом США», – говорил Блохин.

В свою очередь немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН выразил мнение, что Трамп в рамках предвыборной кампании вместе с миллиардером Илоном Маском может придумать мирный план по Украине.

«У США есть внутренний фактор, который заставляет их где-то или быстрее действовать в плане поддержки Украины, или приостановить помощь… Это выборы. Все кандидаты Республиканской партии выступают за прекращение боевых действий и за то, чтобы США концентрировались на будущую конфронтацию с Китаем. Не исключаю, что Дональд Трамп в своей предвыборной кампании вместе с Илоном Маском, который его поддерживает, придумает полететь в Москву и предложить свои мирные инициативы. Это понимают и демократы», – говорил Рар.

Президент Чехии Петр Павел в конце января предупреждал, что если на выборах президента США вновь победит Трамп, то он может «заключить соглашение» с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, соглашение может быть невыгодно ни для Украины, ни для Европы. Павел указывал, что Трамп смотрит на многие вещи «по-другому».

УКРАИНА ПРОТИВ ТРАМПА

Владимир Зеленский ранее озвучил опасения, что в случае избрания Дональда Трампа американская политика станет «более экономной» и ориентированной на внутренние проблемы.

«Возможное избрание Трампа президентом США сильно повлияет на ход (конфликта – ред. НСН) в Украине», – говорил Зеленский.

При этом украинский президент заявлял телеканалу Fox News, что не считает мирным планом любую инициативу, основанную на признании Киевом Крыма и Донбасса частью России, хотя признал, что это поможет остановить конфликт.