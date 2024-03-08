Байден заявил, что его участие в дебатах зависит от поведения Трампа

Президент США Джо Байден сообщил, что примет решение об участии в дебатах с Дональдом Трампом в зависимости от его поведения. Об этом глава Белого дома заявил в ходе общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

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«Это зависит от его поведения», - сказал президент.

На днях Трамп вызвал Байдена на дебаты. В администрации президента отказались комментировать, примет ли он вызов.

Ранее Трамп назвал окружение Байдена «фашистами и коммунистами». Политик обвинил главу Белого дома в поощрении нелегальной миграции, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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