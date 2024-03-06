МИД Венгрии: Орбан обсудит с Трампом вопрос установления мира на Украине
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан обсудит во Флориде с бывшим президентом США Дональдом Трампом вопрос установления мира на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто.
По его словам, это произойдет 8 марта. В Будапеште считают, что «мир на Украине — это президент Трамп», заявил дипломат. Как указал глава внешнеполитического ведомства, в Венгрии «не хотят указывать американцам, кого выбирать, а кого нет».
Сийярто подчеркнул, что в случае победы Трампа в 2020 году конфликт «на Украине бы не разразился, и эта ситуация на Ближнем Востоке уже разрешилась бы гораздо быстрее».
Ранее МИД Венгрии отказал Зеленскому во встрече с Орбаном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru