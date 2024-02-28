«Завтрашний лидер»: Победу Трампа на выборах президента США назвали очевидной

«Этот вопрос решился месяца два назад, потому что уже тогда Трамп лидировал по всем рейтингам и опросам. В течение года он также показывал лидерские позиции. Трамп уже на финишной прямой, если бы выборы были завтра, то президентом завтрашней Америки был бы Трамп. Противники Трампа бьют тревогу, даже они уже считают, что Трамп, скорее всего, будет президентом США», — сказал Блохин.

Не помешает Трампу победить и судебное преследование, более того, политический истеблишмент США попытается договориться с бывшим президентом, уверен собеседник НСН.

«Судебные дела могут идти долгое время, многие из них местного уровня. Чтобы разрешить спор, нужно решение федерального суда, где превалируют прореспубликански настроенные сторонники Трампа. Конечно, все может поменяться, Трампу будут мешать. Пожалуй, самый прагматичный вариант развития событий — Трамп становится президентом США, а пресловутый истеблишмент предложит ему сделку: пообещает золотые горы в обмен на лояльность. Так уже было в конце первого срока президентства Трампа — самое большое количество «ястребов» было в администрации Трампа, администрация Байдена — ангелы по сравнению с ними. Джон Болтон, Фиона Хилл, Эллиот Абрамс — все эти русофобы работали при Трампе в конце его срока. Именно при Трампе начались поставки оружия на Украину, форсирование санкционного давления на Россию. Экс-лидер США не филантроп и не пацифист — он прагматик. Его самое любимое дело — заключать сделки», — добавил эксперт.

Вместе с тем американист отметил, что преимущество Трампа над Байденом по итогам выборов, по всей видимости, будет минимальным, если только действующий американский лидер сам не снимет свою кандидатуру.

«В последнее время все победы на выборах в США происходят с минимальным перевесом, поэтому сейчас трудно сказать. По крайней мере, можно предсказать действия демократов. Они уже начали раскручивать эту тему, что победа Трампа будет результатом вмешательства России. Хотя я даже допускаю, что Байден снимет свою кандидатуру, ведь в его успех не верят уже и собственные однопартийцы. Однако суть тамошней специфики в том, что если действующий президент идет на второй срок, однопартийцы не создают для него никакой конкуренции, такова традиция. Да и у самих республиканцев назрел кризис лидерства — одни возрастные, другие крайне радикальные, у Роберта Кеннеди вообще практически трамповская позиция, он чуть ли не маргинал демократов», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Трамп в случае переизбрания может реформировать разведывательные службы государства и сменить на постах тех, кто настроен враждебно к его политике.

