Трамп заявил о «фашистах и коммунистах» в окружении Байдена

Главу Белого дома Джо Байдена окружают «фашисты и коммунисты», написал в своей соцсети Truth Social бывший президент США Дональд Трамп.

Маск предрек крах США из-за нелегальных мигрантов

Политик обвинил главу государства в поощрении незаконной миграции. По словам Трампа, в США проживают около 20 миллионов нелегалов.

«Все это спровоцировал продажный Джо и люди, которые его окружают - радикальные левые марксисты, фашисты, коммунисты и социалисты», - заявил экс-президент.

Ранее Трамп заподозрил Байдена в намерении прибегнуть к нечестным методам для переизбрания. По мнению политика, президент использует судей и прокуроров в личных целях, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Джо БайденДональд ТрампСША

Горячие новости

Все новости

партнеры