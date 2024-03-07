Трамп заявил о «фашистах и коммунистах» в окружении Байдена
Главу Белого дома Джо Байдена окружают «фашисты и коммунисты», написал в своей соцсети Truth Social бывший президент США Дональд Трамп.
Политик обвинил главу государства в поощрении незаконной миграции. По словам Трампа, в США проживают около 20 миллионов нелегалов.
«Все это спровоцировал продажный Джо и люди, которые его окружают - радикальные левые марксисты, фашисты, коммунисты и социалисты», - заявил экс-президент.
Ранее Трамп заподозрил Байдена в намерении прибегнуть к нечестным методам для переизбрания. По мнению политика, президент использует судей и прокуроров в личных целях, отмечает «Радиоточка НСН».
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