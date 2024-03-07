Трамп заявил о «фашистах и коммунистах» в окружении Байдена

Политик обвинил главу государства в поощрении незаконной миграции. По словам Трампа, в США проживают около 20 миллионов нелегалов.

«Все это спровоцировал продажный Джо и люди, которые его окружают - радикальные левые марксисты, фашисты, коммунисты и социалисты», - заявил экс-президент.

Ранее Трамп заподозрил Байдена в намерении прибегнуть к нечестным методам для переизбрания. По мнению политика, президент использует судей и прокуроров в личных целях, отмечает «Радиоточка НСН».

