Москвичей предупредили о надвигающемся ливне и ураганном ветре
Москва готовится к похолоданию после аномальной жары 5 июля, сообщает ОТР. Жителям столицы следует быть начеку, так как вместе с прохладой придет сильный ливень и ураганный ветер, аналогичные тем, что обрушились на Санкт-Петербург и Ленобласть несколько дней назад, в результате чего погибли три человека. Эксперты рекомендуют принять меры предосторожности и подготовиться к непогоде.
Главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова предупредила, что холодный фронт достигнет столицы в пятницу. В первой половине дня ожидается до +33 градусов тепла, однако затем начнутся ливни, грозы и возможен град. Особенно опасными будут порывы ветра до 25 метров в секунду, наиболее критические часы прогнозируются с 15:00 до полуночи.
Синоптик добавила, что важно избегать выхода на улицу вечером и воздержаться от поездок за город на автомобилях. Подобные рекомендации уже были даны москвичам после последствий стихии в Петербурге, где ветер с порывами более 30 метров в секунду привел к печальным последствиям. Алексей Дударев из Высшего совета РОССОЮЗСПАСа заявил, в случае необходимости следует искать укрытие в стационарных и безопасных местах, избегая конструкций, подверженных разрушению.
Для тех, кто оказался на улице во время урагана, эксперты советуют использовать любые подручные средства для защиты от песка и осколков, не пользоваться металлическими транспортными средствами и, при необходимости, быстро найти безопасное укрытие.
Автовладельцам рекомендуется припарковаться в безопасных местах, избегая деревьев и других потенциально опасных объектов, способных нанести ущерб машине и ее пассажирам.
После прохождения урагана следует осторожно проверить обстановку вокруг и избегать зон с потенциально опасными предметами, передает «Радиоточка НСН».
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