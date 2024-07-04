СМИ: Премьер Венгрии Орбан намерен встретиться с Путиным в пятницу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 5 июля. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на венгерского и европейских официальных лиц.

Неназванный источник, знакомый с ситуацией, также выразил мнение, что возможный визит Орбана в Москву после поездки в Киев является частью стратегии венгерского премьера «выслушать обе стороны» конфликта.

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В четверг венгерские СМИ сообщили о предстоящем визите в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто в пятницу.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Владимира Путина в пятницу запланирован насыщенный график, о котором Кремль проинформирует позже, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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