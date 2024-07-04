СМИ: Премьер Венгрии Орбан намерен встретиться с Путиным в пятницу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 5 июля. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на венгерского и европейских официальных лиц.

Неназванный источник, знакомый с ситуацией, также выразил мнение, что возможный визит Орбана в Москву после поездки в Киев является частью стратегии венгерского премьера «выслушать обе стороны» конфликта.