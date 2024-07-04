Путин: Россия не может прекратить огонь до начала мирных переговоров по Украине
Россия не может объявить о прекращении огня без достижения договоренностей по Украине. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на пресс-конференции в Астане после саммита ШОС, он отметил, что Москва не может надеяться на то, что обратная сторона предпримет в ответ «какие-то позитивные шаги».
Также он указал, что нельзя допустить, чтобы этим прекращением воспользовался противник.
«Чтобы воспользовался для того, чтобы улучшить своё положение, довооружиться, доукомплектовать... свою армию и быть готовым к продолжению вооружённого конфликта», - пояснил Путин.
Он добавил, что необходимо добиться того, чтобы «противная сторона» предприняла бы «необратимые шаги», приемлемые для Москвы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет прекращать огонь для переговоров с Россией, если не будет чёткого плана дальнейших действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru