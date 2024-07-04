Киев опроверг согласие Зеленского на интервью Такеру Карлсону

Днём ранее Карлсон заявил через соцсети, что в ближайшее время может взять интервью у Зеленского. Как рассказал журналист, его команда пыталась получить согласие президента Украины на беседу на протяжении двух лет. Работа активизировалась после интервью с Владимиром Путиным в феврале 2024 года.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в своём анонсе Такер пообещал вскоре «донести до американцев информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире».

