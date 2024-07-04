Киев опроверг согласие Зеленского на интервью Такеру Карлсону
Утверждение журналиста из США Такера Карлсона о якобы подготовке интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским не соответствует действительности. С таким комментарием выступил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
«Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет», — написал официальный представитель офиса президента Украины в одной из соцсетей.
Днём ранее Карлсон заявил через соцсети, что в ближайшее время может взять интервью у Зеленского. Как рассказал журналист, его команда пыталась получить согласие президента Украины на беседу на протяжении двух лет. Работа активизировалась после интервью с Владимиром Путиным в феврале 2024 года.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в своём анонсе Такер пообещал вскоре «донести до американцев информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru