«Загнан в угол!»: Автор фильма о Путине объяснил интервью Зеленского Карлсону

«Для меня интервью с Зеленским – это все равно, что разговор с террористом, которые по всем канонам журналистики запрещены. Это заслуга России на полях фронта, потому что, когда террорист загнан в угол, он просит о помощи. Вот, собственно, помощи Карлсона Зеленский и попросил», – сказал Кондрашов.

По его мнению, интервью Карлсона с Зеленским не повлияет на перспективы мирного урегулирования конфликта, поскольку «путь к миру только в успехах России на фронте».

Пресс-секретарь Зеленского между тем заявил, что в графике президента нет интервью с Такером Карлсоном.

В конце мая сообщалось, что Такер Карлсон стал ведущим на телеканале «Россия 24», а его программа будет называться TUCKER. Председатель Союза журналистов Москвы, главред «Московского Комсомольца» Павел Гусев говорил НСН в этой связи, что Карлсон подкупает открытостью в разговоре, а его журналистская манера напоминает российскую школу 1990-х годов.

Андрей Кондрашов ранее был ведущим программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», а сейчас занимает пост гендиректора информацуионного агентства ТАСС. В 2018 году вышел документальный фильм Кондаршова «Путин», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

