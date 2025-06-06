Депутаты Заварзин и Швыткин потребовали признать «режим Зеленского» террористическим
В комитете Госдумы по обороне будут настаивать на признании «режима Зеленского» террористической организацией, причем - на международном уровне, рассказали НСН депутаты.
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил в эфире НСН, что вопрос признания режима президента Украины Владимира Зеленского будут поднимать на площадках мирового уровня.
Российский парламент, по всей вероятности, скоро признает «режим Зеленского» террористическим. Об этом синхронно заявили спикер Госдумы Вячеслав Володин и сенатор Андрей Клишас после очередного подрыва на железнодорожных путях в Белгородской области. Заварзин заявил о планах Госдумы настаивать на признании «режима Зеленского» террористическим.
«Мы будем настаивать на признании режима Зеленского террористическим. Это все видно. Этот вопрос нужно поднимать на всех площадках мирового уровня. Не знаю, насколько долго может длиться этот процесс. Мы однозначно будем продолжать нашу спецоперацию. У нас абсолютно стратегический успех. Не хотят договариваться, значит, потеряют всю Украину», - заявил Заварзин.
В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что все большее количество стран видят террористическую сущность действий украинской стороны.
«Все больше стран понимают, что режим Зеленского действительно является террористической организацией, которая убивает мирное население, совершает диверсии и террористические акты. Все эти действия соответствуют определению террористического государства. Должна пройти определенная процедура на международном уровне, которая объявит это государство террористическим. С нашей стороны будут предприниматься все необходимые усилия для того, чтобы обратить внимание на это, что сейчас уже делается. Даже в разговоре с президентом США Дональдом Трампом президент России обратил внимание на действия Киева. Однако, какой будет результат, говорить пока сложно. Сколько по времени это займет, тоже гадать не приходится», - сказал собеседник НСН.
По его словам, ряд руководителей Украины должны быть признаны террористами на международном уровне.
«Я абсолютно согласен с председателем Госдумы Володиным, мы сами уже неоднократно подчеркивали на различных заседаниях необходимость признать Украину террористическим государством. Мы с террористами переговоров не ведем, о чем не раз говорил наш президент. Поэтому мы настаиваем на выборах на Украине. Для нашей страны многие руководители Украины, в том числе Буданов (руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов – прим. НСН), уже террористы. На международном уровне их нужно признать террористами», - заключил Швыткин.
Ранее экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в эфире НСН призвал нанести удар по разведуправлению ВСУ.
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