Патрушев обвинил Запад в охоте за российскими судами
Запад развернул «охоту» за судами РФ и судами третьих стран с российскими грузами. Об этом заявил глава Морской коллегии России Николай Патрушев.
По его словам, противники Москвы также «проводят силовые провокации и пытаются в одностороннем порядке пересматривать нормы международного морского права».
Кроме того, Патрушев указал на активную милитаризацию Западом Балтийского моря. Он привёл в пример миссию «Балтийский страж», указав, что она в любой момент может быть развернута в блокадную миссию.
Ранее в Минобороны Эстонии заявили, что проход судов по Балтийскому морю можно было бы сделать платным, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru