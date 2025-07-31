Патрушев обвинил Запад в охоте за российскими судами

Запад развернул «охоту» за судами РФ и судами третьих стран с российскими грузами. Об этом заявил глава Морской коллегии России Николай Патрушев.

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По его словам, противники Москвы также «проводят силовые провокации и пытаются в одностороннем порядке пересматривать нормы международного морского права».

Кроме того, Патрушев указал на активную милитаризацию Западом Балтийского моря. Он привёл в пример миссию «Балтийский страж», указав, что она в любой момент может быть развернута в блокадную миссию.

Ранее в Минобороны Эстонии заявили, что проход судов по Балтийскому морю можно было бы сделать платным, сообщает RT.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ЗападКораблиНиколай Патрушев

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