Патрушев обвинил Запад в охоте за российскими судами

По его словам, противники Москвы также «проводят силовые провокации и пытаются в одностороннем порядке пересматривать нормы международного морского права».

Кроме того, Патрушев указал на активную милитаризацию Западом Балтийского моря. Он привёл в пример миссию «Балтийский страж», указав, что она в любой момент может быть развернута в блокадную миссию.

Ранее в Минобороны Эстонии заявили, что проход судов по Балтийскому морю можно было бы сделать платным, сообщает RT.

