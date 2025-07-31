Власти Никарагуа признали ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью РФ

В своём послании президенту РФ Владимиру Путину они отметили, что проводимая Москвой специальная военная операция на Украине направлена на защиту жизни российского народа, суверенитета и «законных территории России».

«Мы уверены в победе России», - заключили Ортега и Мурильо.

Ранее сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов)заявил, что американский лидер Дональд Трамп намерен ввести импортные пошлины в отношении стран, продолжающих закупки российских энергоносителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

