Власти Никарагуа признали ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью РФ

Власти Никагаруа полностью признаниют Донецкую (ДНР) и Луганскую (ЛНР) народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области неотъемлемой частью территории России. Об этом заявили сопрезиденты страны Даниэль Ортега и Росарио Мурильо.

Матвиенко объяснила, как долго будет продолжаться СВО

В своём послании президенту РФ Владимиру Путину они отметили, что проводимая Москвой специальная военная операция на Украине направлена на защиту жизни российского народа, суверенитета и «законных территории России».

«Мы уверены в победе России», - заключили Ортега и Мурильо.

Ранее сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов)заявил, что американский лидер Дональд Трамп намерен ввести импортные пошлины в отношении стран, продолжающих закупки российских энергоносителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЛНРДНРРоссияНикарагуа

Горячие новости

Все новости

партнеры