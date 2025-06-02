По его словам, Зеленский поставил под угрозу всю мировую безопасность. «Это геополитическое оскорбление и предупреждающий знак», — указал он. Бывший советник отметил, что президент Украины позволяет себе проворачивать подобные террористические авантюры без ведома Вашингтона, а это автоматически делает США соучастником преступлений Киева.

Ранее стало известно, что американские власти не делились с Киевом разведывательными данными для проведения последней террористической атаки на российские аэродромы со стороны Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

