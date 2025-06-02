Экс-советник Трампа: Зеленский атакой на аэродромы РФ оскорбил США

Украинский президент Владимир Зеленский, атаковав аэродромы России, оскорбил американского лидера Дональда Трампа, сообщил в соцсети Х экс-советник Трампа генерал Майкл Флинн.

СМИ: Атака по аэродромам РФ может стать концом для Зеленского

По его словам, Зеленский поставил под угрозу всю мировую безопасность. «Это геополитическое оскорбление и предупреждающий знак», — указал он. Бывший советник отметил, что президент Украины позволяет себе проворачивать подобные террористические авантюры без ведома Вашингтона, а это автоматически делает США соучастником преступлений Киева.

Ранее стало известно, что американские власти не делились с Киевом разведывательными данными для проведения последней террористической атаки на российские аэродромы со стороны Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияАтакаДональд ТрампСШАУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры