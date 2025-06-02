Экс-советник Трампа: Зеленский атакой на аэродромы РФ оскорбил США
Украинский президент Владимир Зеленский, атаковав аэродромы России, оскорбил американского лидера Дональда Трампа, сообщил в соцсети Х экс-советник Трампа генерал Майкл Флинн.
По его словам, Зеленский поставил под угрозу всю мировую безопасность. «Это геополитическое оскорбление и предупреждающий знак», — указал он. Бывший советник отметил, что президент Украины позволяет себе проворачивать подобные террористические авантюры без ведома Вашингтона, а это автоматически делает США соучастником преступлений Киева.
Ранее стало известно, что американские власти не делились с Киевом разведывательными данными для проведения последней террористической атаки на российские аэродромы со стороны Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru