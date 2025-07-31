Вассерман предложил ввести в РФ лимиты на «пребывание в интернете»

Депутат напомнил о словах средневекового врача Парацельса, говорившего что «только доза делает лекарство ядом и яд лекарством», и отметил, что главное - не злоупотреблять.

Также Вассерман привёл в пример Китай, где действуют лимиты на пребывание в интернете.

«Таким образом, люди приобретают нужные знания и навыки, но без передозировки. Нам, в общем, надо также», - заключил парламентарий.

Ранее Вассерман заявил «Радиоточке НСН», что искусственный интеллект пагубно влияет не только на язык, но и на интеллект человека в целом.

