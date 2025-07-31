Вассерман предложил ввести в РФ лимиты на «пребывание в интернете»
Видеоигры развивают «довольно многие качества», необходимые в жизни, поэтому пользы от них больше, чем вреда. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.
Депутат напомнил о словах средневекового врача Парацельса, говорившего что «только доза делает лекарство ядом и яд лекарством», и отметил, что главное - не злоупотреблять.
Также Вассерман привёл в пример Китай, где действуют лимиты на пребывание в интернете.
«Таким образом, люди приобретают нужные знания и навыки, но без передозировки. Нам, в общем, надо также», - заключил парламентарий.
Ранее Вассерман заявил «Радиоточке НСН», что искусственный интеллект пагубно влияет не только на язык, но и на интеллект человека в целом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru