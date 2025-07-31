ТРИЛЛЕР ПО РЕАЛЬНЫМ СОБЫТИЯМ



Онлайн-кинотеатр Start представил свою сериальную новинку о черном рынке органов «Хирург». Ранее проект стал самым ожидаемым игровым сериалом на фестивале «Пилот», что создало ажиотаж вокруг него задолго до премьеры.

Сюжет выстроен вокруг престижной клиники, за фасадом которой скрывается полигон для проведения незаконных операций по пересадке органов. Лишь некоторые герои триллера втянуты в криминальный мир подпольной трансплантологии по своей воле, у каждого из них свои устремления, но все они – заложники обстоятельств. Режиссером триллера выступил Илья Ермолов. На светской премьере проекта он рассказывал, что в основе лежит реальная история.

«Отправная точка для написания сценария была встреча одного из авторов, на которой очевидцы рассказали ему об обнаружении людей без органов», - пояснял он.

Авторами сценария нового детективного проекта стали Станислав Иванов и Василий Клепацкий. Производством занималась компания Team Films, онлайн-кинотеатры Иви и START. Продюсером выступил Теймур Джафаров.

Среди актеров в сериале можно будет увидеть Сергея Гилева, Вильму Кутавичюте, Марину Ворожищеву, Анну Завтур, Евгения Санникова и других.



На данный момент первый эпизод «Хирурга» уже доступен на странице Start на Rutube, в онлайн-кинотеатре для просмотра сразу четыре серии. В дальнейшем новые эпизоды будут появляться на стриминге раз в неделю.