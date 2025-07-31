Выбор «Пилота» и «Циники»: Какие сериалы посмотреть в августе
В последний месяц лета зрителей онлайн-кинотеатров ждет нашумевший триллер, картины Романа Михайлова и легкие житейские комедии.
Едва отгремел VII фестиваль сериалов «Пилот», и вот уже в августе некоторые сериальные новинки появятся на малых экранах в ожидании зрителей. Многообразие жанров в последний месяц лета удивит даже искушенную аудиторию. К примеру, что-то интересное для себя найдут и любители артхауса.
ТРИЛЛЕР ПО РЕАЛЬНЫМ СОБЫТИЯМ
Онлайн-кинотеатр Start представил свою сериальную новинку о черном рынке органов «Хирург». Ранее проект стал самым ожидаемым игровым сериалом на фестивале «Пилот», что создало ажиотаж вокруг него задолго до премьеры.
Сюжет выстроен вокруг престижной клиники, за фасадом которой скрывается полигон для проведения незаконных операций по пересадке органов. Лишь некоторые герои триллера втянуты в криминальный мир подпольной трансплантологии по своей воле, у каждого из них свои устремления, но все они – заложники обстоятельств. Режиссером триллера выступил Илья Ермолов. На светской премьере проекта он рассказывал, что в основе лежит реальная история.
«Отправная точка для написания сценария была встреча одного из авторов, на которой очевидцы рассказали ему об обнаружении людей без органов», - пояснял он.
Авторами сценария нового детективного проекта стали Станислав Иванов и Василий Клепацкий. Производством занималась компания Team Films, онлайн-кинотеатры Иви и START. Продюсером выступил Теймур Джафаров.
Среди актеров в сериале можно будет увидеть Сергея Гилева, Вильму Кутавичюте, Марину Ворожищеву, Анну Завтур, Евгения Санникова и других.
На данный момент первый эпизод «Хирурга» уже доступен на странице Start на Rutube, в онлайн-кинотеатре для просмотра сразу четыре серии. В дальнейшем новые эпизоды будут появляться на стриминге раз в неделю.
ЭКСПЕРИМЕНТЫ РОМАНА МИХАЙЛОВА
Среди проектов, премьера которых состоялась на Start еще в июле, в августе зрители увидят и две последние главы многосерийного проекта Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно». Картина-эксперимент по-новому представляет 90-е, и многие ждали, когда она станет доступна в онлайн-кинотеатре. К примеру, главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в беседе с НСН ранее отмечала, что не успела посмотреть эту работу в рамках в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
Работы Михайлова не раз отмечались критиками. Кстати режиссер также является писателем из лонг-листа литературной премии «Национальный бестселлер», театральным постановщиком БДТ и математиком РАН. На данный момент на Start доступно пять из семи глав «Путешествия на солнце и обратно», финальный эпизод представят 13 августа.
А уже 22 августа в онлайн-кинотеатре можно будет посмотреть и полнометражный фильм режиссера «Жар-птица», впервые представленный в Калининграде на кинофестивале короткометражного и дебютного кино «Короче».
АКУШЕРЫ И «ЦИНИКИ»
В свою очередь онлайн-кинотеатр Okko тоже сделал ставку на победителя «Пилота». Стриминг представит драму «Дыши», это «Лучший пилот сериала» по версии жюри фестиваля.
В центре сюжета история акушерки, которая работает со статусными пациентками. При этом личная жизнь самой героини сложна, после смерти мужа она одна воспитывает троих детей. В какой-то момент из-за навалившихся личных проблем она теряет над собой контроль, что становится одной из причин трагедии во время родов важной клиентки. После такой ситуации акушерка может потерять все, включая свободу.
Проект с Мариной Александровой в главной роли пополнит линейку сериалов о родах и акушерстве, которые обычно становятся объектом повышенного интереса аудитории. Режиссером «Дыши» выступила Анна Кузнецова, для которой проект стал сериальным дебютом. Премьера намечена на 15 августа.
Помимо прочего с 28 июля Okko представил «Циников» с Аскаром Ильясовым, Светланой Ивановой, Викторией Исаковой и Кириллом Кяро и другими. Пока доступно лишь четыре эпизода, в дальнейшем серии будут выходить раз в неделю.
Это тот случай, когда разговоры о проекте ведутся уже на старте показа. Судя по первым отзывам в кулуарах кинособытий, многих впечатлило драмеди о человеческих отношениях. В центре сюжета Школа отношений с говорящим названием «Эгоисты». Каждый герой этой истории пытается решить свои психологические проблемы и наладить ситуацию в личной жизни.
Первые четыре серии «Циников» рассказывают о разных героях, дошедших до определенной точки кипения, и в продолжении зрителям предстоит увидеть развитие их взаимоотношений.
Также стоит ждать и новых серий «Открытого брака. Акт второй». Первый сезон получил множество положительных рецензий и разошелся на короткие видео в соцсетях, хотя некоторые зрители сочли проект слишком откровенным. Второй сезон с Юлией Александровой и Павлом Деревянко – не продолжение, а развитие истории новых героев. При этом общая атмосфера проекта неизменна.
КОМЕДИЙНОЕ НАЧАЛО
Онлайн-кинотеатр KION традиционно начинает показ новинки с начала месяца. В августе можно будет увидеть комедию «Три сестры» с Павлом Деревянко и Ларисой Гузеевой. Проект не является экранизацией Чехова, однако тонкие отсылки придают сюжету дополнительный объем. Креативным продюсером сериала выступил публицист и писатель Александр Цыпкин, режиссером - Маруся Трубникова.
Новый сериал расскажет историю трех сестер (Юлия Александрова, Маруся Климова и Полина Гухман), мечтающих перебраться из Нижнего Новгорода в Москву. При этом каждая втайне рассчитывает на финансовую помощь матери (Лариса Гузеева), которая владеет ювелирным бизнесом.
Как отметил на светской премьере сам Цыпкин, в сериале прозвучат темы, понятные всем - переезд из регионального города в столичный и ревность к маминой личной жизни.
«Главное, проект отвлекает от происходящего вокруг, на какое-то время воссоздает ощущение легкости бытия. Это комедия про человеческие отношения, про выбор», - пояснял он.
В августе также станет доступно еще шесть новых эпизодов второго сезона сериала Wink «Ухожу красиво» с Владимиром Яглычем в главной роли. Бывший полицейский Борис Фадеев в первом сезоне не смог стать тем героем, которым стремился. После нескольких месяцев в больнице он возвращается домой. Работать по профессии больше не может, но и отказаться от прошлого не получается. Вдобавок дочь Настя, вдохновленная отцом, стремится пойти по его стопам. Компанию Яглычу на малом экране в этом проекте составят Нодар Джанелидзе, Федор Лавров, Александр Половцев, Мария Ахметзянова, Алиса Руденко и другие. Режиссером выступил Миша Поляков.
Он работал и над другим проектом, премьера которого намечена на август. Кинопоиск 7 августа представит сериал «Баранкины и камни силы». По сюжету извозчица Варвара Баранкина переместится из 1804 года, в котором живет, в современную Москву. В наши дни Баранкины – обычная московская семья, при этом отец и его старший сын работают в такси. Благодаря родственнице из прошлого они становятся обладателями камней силы, каждый из которых открывает доступ к уникальным способностям – от остановки времени до чтения мыслей.
Как заверил «Радиоточку НСН» актер-комик Дмитрий Журавлев, исполнивший в проекте главную роль, российская комедия имеет мало пересечений со «Мстителями» и Камнями Бесконечности. По его словам, зрители легко узнают себя в героях фэнтези.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Выбор «Пилота» и «Циники»: Какие сериалы посмотреть в августе
- Протоиерей Владимиров объяснил свои слова о помощи колокольного звона от дронов
- В SuperJob раскрыли зарплаты в сфере туризма
- В Госдуме высказавшегося о российской экономике Трампа сравнили с артистом
- Власти Никарагуа признали ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью РФ
- Патрушев обвинил Запад в охоте за российскими судами
- Путин увеличил пошлины для автовладельцев и мигрантов
- В России заявили, что нейросети не смогут заменить переводчиков еще десятки лет
- Россиянам рассказали, сколько нужно иметь наличных на случай перебоев связи
- Кодекс чести и смекалка : Почему главным героем игры «Земский собор» стал казак
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru