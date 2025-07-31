Путин утвердил штрафы за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, а также рекламу VPN-сервисов.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, за поиск экстремистских материалов из соответствующего перечня Минюста РФ, в том числе с использованием VPN, гражданам выпишут штраф на сумму от трёх до пяти тысяч рублей.
Что касается рекламы VPN-сервисов, то штраф для граждан составит от 50 тысяч до 80 тысяч рублей, для должностных лиц - от 80 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 тысяч до полумиллиона рублей.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что для привлечения гражданина к ответственности в рамках закона о штрафах за поиск экстремистской информации правоохранителям потребуется доказать наличие умысла, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru