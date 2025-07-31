В Госдуме высказавшегося о российской экономике Трампа сравнили с артистом

Громкие заявления президента США Дональда Трампа об экономике России рассчитаны на американскую аудиторию. Об этом NEWS.ru заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Трамп вводит импортные пошлины в отношении Индии

Комментируя слова Трампа, назвавшего экономики Индии и России «мёртвыми», он указал, что своими действиями и эпатажными заявлениями глава Белого дома «в определённой степени похож на артистов».

«Экономика РФ развивается... осуществляет структурную перестройку... РФ уходит от зависимости, связанной с сырьевыми товарами», — заключил депутат.

Ранее Трамп указал, что Индия и Россия «могут вместе разрушать их мёртвые экономики», добавив, что Вашингтон и Москва почти не ведут бизнес вместе, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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