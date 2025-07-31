В Госдуме высказавшегося о российской экономике Трампа сравнили с артистом
Громкие заявления президента США Дональда Трампа об экономике России рассчитаны на американскую аудиторию. Об этом NEWS.ru заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Комментируя слова Трампа, назвавшего экономики Индии и России «мёртвыми», он указал, что своими действиями и эпатажными заявлениями глава Белого дома «в определённой степени похож на артистов».
«Экономика РФ развивается... осуществляет структурную перестройку... РФ уходит от зависимости, связанной с сырьевыми товарами», — заключил депутат.
Ранее Трамп указал, что Индия и Россия «могут вместе разрушать их мёртвые экономики», добавив, что Вашингтон и Москва почти не ведут бизнес вместе, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru