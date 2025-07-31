В Госдуме высказавшегося о российской экономике Трампа сравнили с артистом

Роскомнадзор заявил об отсутствии утечки данных из «Аэрофлота» после хакерской атаки Независимость антикоррупционных органов восстановили на Украине В Минобрнауки назвали подделкой документ о запрете студентам хранить в общежитиях книги Акунина и Быкова СМИ: СК возбудил новое уголовное дело против директора МХАТ Кехмана